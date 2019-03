Pyongyang valt terug in anti-Amerikaanse reflex

Het heeft even geduurd, maar nu is het hoge woord er toch uit: Noord-Korea is teleurgesteld en zelfs boos over de mislukking van de topontmoeting in Hanoi van eind februari. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump kwamen daar niet tot een akkoord, de top werd zelfs voortijdig afgebroken.

Nu dreigt Pyongyang de gesprekken met de Amerikanen helemaal op te schorten en weer te beginnen met het testen van raketten en atoombommen. “We hebben niet de bedoeling om op welke manier dan ook toe te geven aan de eisen van de VS, en we zijn ook niet bereid daarover te onderhandelen”, zei de Noord-Koreaanse onderminister van buitenlandse zaken Choe Son-hui vrijdag voor een publiek van buitenlandse diplomaten en journalisten. Ze liet ook weten dat Kim zelf binnenkort een verklaring zal afleggen.

Kim is afhankelijk van hoge militairen die hun eigen belangen hebben

Is hiermee, na een periode van ontspanning, de oorlogsdreiging tussen de VS en Noord-Korea terug? Enige relativering lijkt gepast. De toppen tussen Trump en Kim, vorig jaar in Singapore en vorige maand in Hanoi, leverden niets op en dus was al die tijd al de vraag of de vrede echt dichterbij kwam. En de oorlogsdreiging tussen de twee leiders die eraan vooraf ging, werd vooral verbaal geuit. Trump noemde Kim ‘kleine raketman’ en de Noord-Koreaan zei dat de Amerikaan ‘seniel’ was.

Ondanks die harde woorden leken de twee het daarna juist zo goed met elkaar te kunnen vinden. Kim en Trump verschenen lachend en enthousiast handen schuddend voor de camera’s. Opvallend genoeg zei onderminister Choe vrijdag dat de persoonlijke relatie tussen de twee leiders nog altijd goed is, sterker nog, ‘de chemie is raadselachtig wonderschoon’.

Maar die mooie woorden gelden niet voor Trumps medewerkers. Veiligheidsadviseur John Bolton en minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo zijn volgens Noord-Korea de slechteriken die de ontluikende liefde tussen de twee leiders verstoren. Het lijkt erop dat Pyongyang Trump en zijn medewerkers uit elkaar probeert te spelen. Een tamelijk doorzichtige tactiek, maar met deze Amerikaanse president valt het te proberen. Pompeo zei vrijdag dat hij hoopt op voortgaand overleg.

Intussen verandert er op de grond niet zoveel. Noord-Korea was al niet bezig zijn hele kernprogramma te ontmantelen en de VS hebben hun sancties tegen de communistische dictatuur niet verlicht, net zomin als de Verenigde Naties. Het Noord-Koreaanse volk lijdt nog altijd honger en gebrek.

Nek uitsteken Mogelijk zijn in Pyongyang achter de schermen krachten aan het werk die het tijd vinden voor een verharding van het standpunt. Ook Kim kan niet alles alleen bepalen, zijn macht is ook afhankelijk van hoge militairen die hun eigen belangen hebben. Met de ontmoeting in Hanoi, publicitair handig uitgebuit met een lange treinreis, stak hij zijn nek uit. Dat had Kim op zijn minst een kleine verzachting van de sancties moeten opleveren, maar nee. Het Noord-Koreaanse leiderschap had even nodig om de mislukking van Hanoi te verwerken en is nu teruggeschoten in de basishouding: alles is de schuld van de perfide, oorlogszuchtige Amerikanen. Veel andere smaken kent Pyongyang nu eenmaal niet, de bekende propaganda komt altijd van pas als het erom gaat de uitgebuite bevolking en de ontevreden elite onder de duim te houden.

