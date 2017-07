Pyongyang krijgt zijn zin na verboden rakettest

De zoveelste raket van Noord-Korea die dinsdag in de Japanse Zee plonsde, zorgt voor de nodige onrust. Is dit eindelijk de gevreesde raket die aartsvijand Verenigde Staten kan bereiken? En heeft Pyongyang al de techniek om er een kernkop op te plaatsen?

Op de gebruikelijke hoge juichtoon had de nieuwslezeres in Pyongyang de ‘doorbraak’ bekend gemaakt. Noord-Korea had een ‘succesvolle proef gedaan met de Hwasong-14, een intercontinentale ballistische raket': “Noord-Korea is nu een volwassen kernmacht die elk deel van de wereld kan raken. Zo kunnen wij een einde maken aan de Amerikaanse kerndreiging en chantage en het Koreaanse schiereiland verdedigen.”

Noord-Korea moet zijn atoom- en ra­ket­pro­gram­ma's bevriezen, maar ook de VS en Zuid-Korea moeten ophouden met hun grootschalige militaire oefeningen in de regio

De cocktail Donald Trump en Kim Jong-un (de derde leider in de Noord-Koreaanse dynastie) maakt de testen van het regime tot potentieel kernwapendrama, omdat beide leiders onvoorspelbaar zijn. Trump heeft geen ervaring met de moeizame nucleaire diplomatie en Kim speelt de gek in de verwachting dat dat hem meer oplevert dan een puur agressieve aanpak.

Oplossing Toevallig waren dinsdag de presidenten Xi Jinping van China en Vladimir Poetin van Rusland bijeen in Moskou. Na afloop maakten zij hun oplossing voor de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging bekend: Noord-Korea moet zijn atoom- en raketprogramma's bevriezen, maar ook de VS en Zuid-Korea moeten ophouden met hun grootschalige militaire oefeningen in de regio. Bovendien moet Washington de stationering van het Thaad-antiraketsysteem in Zuid-Korea opschorten. Daarna moeten gesprekken plaatsvinden. Zo stond Trump, die na de rakettest tweette: ‘Heeft die vent niks beters te doen?’ en naar bed ging, bij ontwaken ineens in het defensief. Oud-president Obama heeft het geïsoleerde en verarmde land lang met opzet genegeerd. De zogeheten Zespartijen-gesprekken over nucleaire ontwapening lagen stil sinds het begin van zijn eerste termijn in 2009. Ondertussen werkten de Noord-Koreaanse topingenieurs gestaag door aan Kims wapenarsenaal. Vorig jaar werd een vierde en vijfde atoombom getest en werden zeker 20 testraketten afgevuurd. Die zijn allebei verboden door de VN-Veiligheidsraad. Het onverwachte voorstel van Xi en Poetin zou neerkomen op een hervatting van het Zespartijen-overleg, waaraan verder ook Japan en Zuid-Korea meedoen. Kim kan juichen want daarom was het hem te doen. Hij wil als gesprekspartner erkend worden, van de sancties af én internationale hulp krijgen. Zijn agressie wordt nu beloond.

Grootspraak De dictatuur houdt zijn geïsoleerde volk in de greep met de dreiging dat de VS elk moment kunnen binnenvallen. In de propaganda zijn de eigen wapentesten altijd uiterst succesvol. Zoals gewoonlijk overdreef het regime ook weer bij de raket van dinsdag. Volgens waarnemingen door de VS, Japan en Zuid-Korea ging de raket minder hoog dan Pyongyang claimde (2500 kilometer versus 2800). Daarmee is het slechts een middellangeafstand raket. Rusland zei ’s middags zelfs dat de raket slechts 535 km hoog en 510 km ver was gekomen. © AFP Volgens berekeningen van de Amerikaanse raketexpert David Wright kan de Hwasong-14, als hij minder hoog wordt geschoten, wel een behoorlijk eind komen: zo’n 6700 km. Dat zou betekenen dat de staat Alaska (740.000 inwoners) binnen bereik van Pyongyang komt. Japan en Zuid-Korea nemen de proef erg serieus. De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in laat onderzoeken wat het exact voor raket is. Trump heeft eerder China opgeroepen Noord-Korea aan te pakken en ‘eens en voor altijd een einde te maken aan deze onzin’. Trump ontmoet vrijdag collega Xi tijdens de G20-top in Hamburg. Peking heeft de macht om het buurland economisch te isoleren. Het voorstel van Xi duidt echter niet op zo'n confrontatie.

