PVV wil mensen met dubbele nationaliteit kiesrecht ontnemen

“Om in Nederland politiek actief te zijn moet je Nederlander zijn en niets anders”, vindt Wilders. “Het is onacceptabel dat mensen met een dubbele nationaliteit en daarmee een dubbele loyaliteit zitting hebben in de Tweede Kamer, kabinet, gemeenteraad, Provinciale Staten en andere organen.”

Het weren van mensen met twee paspoorten uit publieke functies is al langer een stokpaardje van de PVV. Mensen met een dubbele nationaliteit uitsluiten van het kiesrecht stond ook in het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

een ‘fascistoïde maatregel’ Tunahan Kuzu

De partij maakte bij het aantreden van het huidige kabinet een groot punt van de benoeming van Kajsa Ollongren tot minister van Binnenlandse Zaken. Zij heeft zowel de Nederlandse als de Zweedse nationaliteit.

Fractievoorzitter Rob Jetten van D66, de partij van Ollongren, is geschrokken van het PVV-voorstel, dat hij niet alleen ‘onsmakelijk’ maar ook ‘onnederlands’ noemt. "Voor dit soort haatzaaierij en verdeeldheid bied ik geen ruimte. Ik trek hier een streep”, aldus Jetten.

“Nederlanders beoordelen mensen niet op afkomst maar op daden”, vindt de D66-leider. “Het telt niet waar je wieg staat, wie je ouders zijn, met welke middelen je bent geboren. Wie hier is wordt niet bevraagd op zijn verleden maar op zijn bijdrage aan de toekomst. Dat is de kracht van onze samenleving.”

DENK-leider Tunahan Kuzu spreekt van een ‘fascistoïde maatregel’, en een nieuw dieptepunt in de politiek van de PVV. “Hiermee wil Wilders niet alleen 600.000 Turkse en Marokkaanse Nederlanders tot tweederangs burgers maken, maar ook 60.000 Duitse Nederlanders en 30.000 Belgische Nederlanders.”

