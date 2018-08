PVV-raadslid dat beweerde te zijn ontvoerd door moslims plots overleden

Ze zei dat Arnoud van Doorn erachter zou zitten, een oud-PVV'er die zich heeft bekeerd tot de islam en nu voor een islamitische partij in de Haagse raad zit. De Haagse burgemeester Krikke heeft haar vakantie afgebroken naar aanleiding van het overlijden.

Willie was een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder PVV-leider Geert Wilders

Dille werd in Den Haag geboren op 2 juni 1965. Ze zat voor haar raadslidmaatschap ook twee jaar voor de PVV in de Tweede Kamer.

"Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze collega, strijdmakker, en bovenal vriendin Willie Dille. Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer verdragen", schrijft de PVV Den Haag in een verklaring.

Woensdag gaf de PVV-fractie bij monde van fractievoorzitter Karen Gebrands al aan dat zij de wijze waarop sommige media over de Dille-video berichten 'ronduit walgelijk' te vinden. "Het beeld dat nu wordt geschetst als zou Willie een labiel gekkie zijn, wil ik met kracht ontkennen. Vriend en vijand zullen bevestigen dat Willie een ijzersterke vrouw is die zich niet gek laat maken. Het filmpje is gemaakt na een jaar van ellende, geen enkele steun van politie of burgemeester. Willie is een zeer sociaal, gedreven, intelligente politica die nooit zal stoppen het vrije woord te verdedigen en die de strijd tegen de islam zal voortzetten."

Het was niet de eerste kwestie waar Dille mee te maken kreeg. In 2016 ontstond ophef toen ze een filmpje plaatste waarin de islamitische halve maan werd weggevaagd door een atoombom. Daarbij stond de tekst ,,exterminate islam now... and send it back to hell'' (roei de islam uit en stuur hem terug naar de hel).

Arnoud van Doorn, die volgens Dille de aanstichter van hetgeen haar overkwam zou zijn, zei woensdag via Twitter als reactie op de berichtgeving daarover: "Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen van mw Dille. Wel overweeg ik aangifte wegens smaad/laster."

Premier Rutte Ook PVV-leider Geert Wilders heeft geschokt gereageerd op het overlijden. "Willie was een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder. Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort'', aldus Wilders. "We wensen haar partner, kinderen, haar collega's uit de Haagse PVV-fractie en iedereen die haar liefhad heel veel sterkte met dit onbeschrijfelijke verlies." Premier Mark Mark Rutte zegt geschokt te zijn door het overlijden van het Haagse gemeenteraadslid Willie Dille. "Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Heb Geert Wilders en de PVV veel sterkte gewenst met dit zware verlies. Sta in nauw contact met burgemeester Pauline Krikke en J&V minister Ferdinand Grapperhaus", laat hij via Twitter weten.