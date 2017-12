PvdA-Kamerlid verantwoordelijk voor schijnconstructies bij sociaal werkbedrijf

Ruim vierhonderd medewerkers waren in dienst van een uitzendbureau dat het Drentse sw-bedrijf Alescon zelf had opgericht en waarvan het eigenaar was. Hierdoor liepen de arbeidsbeperkten loon mis, en hadden ze ook geen recht op het seniorenverlof, eindejaarsuitkeringen en volledige doorbetaling bij ziekte.

Lees verder na de advertentie

Alescon moet nu alsnog deze honderden werknemers in vaste dienst nemen en misgelopen aanvullingen en vergoedingen terugbetalen. Volgens vakbond FNV die de rechtszaak aanspande gaat het om ruim 2 miljoen euro. FNV-bestuurder Gea Lotterman is dolblij met de uitspraak. “Een SW-bedrijf dat kwetsbare mensen laat werken in schijnconstructies bedondert de boel.”

Ik had geen reden om te denken dat het uitzendbureau juridisch niet in de haak zou zijn William Moorlag, Kamerlid voor de PvdA

PvdA-Kamerlid William Moorlag was tot eind oktober directeur van Alescon, en verdedigde in die hoedanigheid deze nu verboden constructie. “Ik had geen reden om te denken dat het uitzendbureau juridisch niet in de haak zou zijn”, laat hij weten. Moorlag benadrukt dat het beleid is geworden in 2011. “Toen was ik niet bij Alescon in dienst. Toen ik in 2015 directeur werd, stond het ook niet ter discussie. Pas in 2016 trok de FNV aan de bel. Ik heb het toen laten onderzoeken waaruit bleek dat het juridisch gezien correct was.” De rechter vindt dus van niet.

Asscher Binnen de Partij voor de Arbeid worden schijnconstructies al jaren aangekaart. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher streed als minister van sociale zaken tegen werkgevers die mensen jarenlang op dezelfde plek lieten werken maar niet in dienst namen. De SP stelde eerder al Kamervragen over Alescon. Daar kon de toenmalig PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma geen antwoord op geven omdat de zaak onder de rechter was. De SP sprak in haar Kamervragen over een ‘race to the bottom’ door steeds minder te betalen voor arbeid. Moorlag: “Mijn voorganger heeft geanticipeerd op de Participatiewet die eraan zat te komen. Daarmee moeten meer arbeidsgehandicapten aan het werk worden geholpen onder mindere arbeidsvoorwaarden.”