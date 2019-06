PvdA eist meer geld voor onderwijs, anders geen steun voor de begroting

De PvdA voert de druk op het kabinet op. De sociaaldemocraten willen 580 miljoen euro om achterstanden in het onderwijs in te lopen. Komt dat geld er niet, dan stemt de partij tegen de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid meer heeft. “We hebben een gigantisch probleem in het onderwijs, dat een hele generatie raakt”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

De PvdA zal maandag met haar wensen komen, als de Tweede Kamer ‘De Staat van het Onderwijs’ bespreekt. Uit dat rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een steeds diepere tweedeling dreigt tussen kansrijke- en kansarme leerlingen. Het lerarentekort slaat harder toe in wijken en op scholen waar leerlingen meer ondersteuning nodig hebben.

Het speciaal onderwijs valt onder dezelfde cao als het ba­sis­on­der­wijs. Terwijl het evident heel pittig werk is, waardoor het moeilijk is leraren te vinden. Lodewijk Asscher

Daarom wil de PvdA dat minister Arie Slob van onderwijs 560 miljoen euro vrijmaakt om het verschil in lonen tussen basis- en voortgezet onderwijs te verkleinen. Docenten op middelbare scholen verdienen meer dan hun collega’s op de basisschool. Asscher: “Je kunt het vak aantrekkelijker maken door iets te doen aan die loonkloof.”

Lonen omhoog Asscher vindt dat ook de lonen in het speciaal onderwijs naar het niveau van het voortgezet onderwijs moeten. Daarvoor is volgens hem twintig miljoen nodig. “Het speciaal onderwijs valt onder dezelfde cao als het basisonderwijs. Terwijl het evident heel pittig werk is, waardoor het moeilijk is leraren te vinden.” Tenslotte wil de PvdA van Slob weten op welke scholen de gevolgen van het lerarentekort, zoals vierdaagse werkweken, het hardst aankomen. Na grootschalige lerarenstakingen maakte het kabinet vorig jaar 700 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Voor de docenten, vakbonden en de linkse partijen was dat nog niet genoeg. Het lerarentekort neemt nog altijd toe, zegt Asscher. “Een deel van het geld is naar vermindering van de werkdruk gegaan, maar veel is ook weggesijpeld.” Asscher wijst erop dat Nederland een begrotingsoverschot heeft, en er dus nog veel geld op de plank ligt dat het kabinet kan gebruiken voor het onderwijs.

Nieuwe machtsverhoudingen De eisen van Asscher zijn een teken dat de verhoudingen aan het Binnenhof veranderd zijn. Afgelopen week werd de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft daar geen meerderheid meer, en moet bij oppositiepartijen aankloppen voor steun. Asscher: “Het kabinet moet snel in beweging komen. Het lijkt zich niet te realiseren dat het de meerderheid kwijt is in de Eerste Kamer.” Asscher wil het kabinet op onderwerpen steunen, als het toezeggingen doet aan de PvdA. Zo sloten de sociaaldemocraten en GroenLinks vorige week met het kabinet een pensioenakkoord. De oproep van Asscher is niet geheel risicovrij. Een begroting tegenhouden in de senaat is een vergaand middel. Mocht de onderwijsbegroting voor 2020 niet door de Eerste Kamer komen, dan wordt er een jaar langer gewerkt met de begroting van 2019. Als het kabinet andere, minder verstrekkende, toezeggingen doet voor het onderwijs, dan komen ook die te vervallen.

