Puinruimen in de ruïnes van Rockport na orkaan Harvey

Langzaam schuifelt Lin Barton (72) in de hete zon door de ravage die tot vorige week zijn werkplaats was. Hij pakt stukken versplinterd hout en verwrongen metaal op en legt het aan de kant. Links van hem ligt een grote, roestige kluis van bijna een eeuw oud.

"Het is bizar wat de wind kan doen", zegt hij, zweetdruppels van zijn baard vegend. "Dit ding weegt een ton, maar ligt nu op zijn kant, terwijl ik gisteren een mandje met pennen hier vond die schijnbaar onaangetast op de vloer stond."

Barton woont en werkt in de jachthaven van Rockport, het Zuid-Texaanse plaatsje waar orkaan Harvey vorige week vrijdag op volle sterkte aan land kwam. Hij en zijn gehandicapte vrouw woonden op een plezierjacht, Barton kluste in zijn werkplaats voor andere bootbezitters om zijn pensioen aan te vullen. Het was een plezierig, comfortabel leven, vertelt Barton, tot Harvey kwam en het in een klap wegvaagde.

"Onze boot is niet gezonken, maar we kunnen er niet meer op wonen, de schade is te groot. En nu de werkplaats is verdwenen kan ik niet meer werken", vertelt hij. "Mijn vrouw en ik hebben enorm veel geluk gehad dat we nog konden ontsnappen, want door haar handicap vertrokken we toen de storm eigenlijk al geland was. Maar hoe het nu verder moet? We hebben geen verzekering en met mijn pensioen alleen kan ik de zorg voor mijn vrouw niet betalen."

Verwrongen staal

Van de jachthaven is vrijwel niets meer over. Alle kleinere gebouwen zijn gereduceerd tot hopen baksteen, gebroken planken en verwrongen staal en aluminium. Boven het water steken de masten van een half dozijn gezonken boten uit. Aan de overkant van de straat staat een enorme loods waar jachten worden opgeslagen voor de winter. De metalen gevel van het gebouw is aan de noordkant volledig weggeslagen; tientallen boten liggen er op een hoopje, een vijftal anderen lijkt naar beneden te kunnen vallen.

De rit van Corpus Christi naar Rockport is als het betreden van een oorlogszone. In de havenstad zelf bleef de schade beperkt tot gebroken ruiten en takken, maar in de dorpjes verder naar het noorden neemt de verwoesting toe. In Ingleside werden hele bomen ontworteld en raakten huizen hun daken kwijt en in Aransas Pass werden tientallen woonwagens omver geblazen. Rockport, op zo'n vijftig kilometer van Corpus Christi, is er echter het slechtste toe. De helft van de gebouwen is verwoest, de andere helft is zwaar beschadigd.

Het grootste deel van de ongeveer negenduizend bewoners van Rockport keert een week na de storm mondjesmaat terug naar het plaatsje. Ze slenteren vertwijfeld rond in de straten van wat ooit het centrum was en zoeken naar persoonlijke bezittingen in de ruïnes van hun huizen, terwijl hulpverleners geknapte elektriciteitskabels en omgevallen bomen verwijderen. De scholen blijven voor onbepaalde tijd dicht en het zal nog weken duren voor er weer elektriciteit is.

"We kunnen niet anders dan van uur tot uur leven"

"Alles is weg", zegt Barb Bartholomew, die een kunstatelier naast haar appartementje had aan de centrale weg in Rockport. "Ik probeer te redden wat kan, maar er is weinig over." Harvey was de zwaarste orkaan die ze ooit heeft meegemaakt, en ze is wel wat gewend. Ze woont nu ruim twintig jaar in Texas en daarvoor dertig jaar in Florida, waar ze de verwoestende orkaan Andrew in 1986 meemaakte. "Daarom ben ik uit Florida weggegaan, vanwege Andrew, maar Harvey was veel erger."