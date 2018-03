Puigdemont trekt zich terug als presidentskandidaat

Dat zegt hij in een videoboodschap op zijn socialemedia­kanalen. Hij schuift bondgenoot Jordi Sanchez – op dit moment in voorlopige hechtenis voor opruiing – naar voren als zijn vervanger.

Lees verder na de advertentie

“Onder de huidige omstandigheden is dit de enige manier om zo snel mogelijk een nieuwe regering te vormen”, verklaart Puigdemont zijn vertrek. Hij benadrukte opnieuw dat Catalonië volgens hem het recht heeft gewonnen om een onafhankelijke republiek te worden.

Onder de huidige omstandigheden is dit de enige manier om zo snel mogelijk een nieuwe regering te vormen Carles Puigdemont

Ex-leider Puigdemont riep vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit. De centrale regering in Madrid verklaarde het onafhankelijkheidsreferendum echter illegaal. Puigdemont vluchtte naar België toen de regering ingreep door het gezag in de regio over te nemen en het parlement buitenspel te zetten.

In december werden nieuwe verkiezingen gehouden, maar veel veranderde dat niet: de separatisten hielden de meerderheid in het parlement en wilden Puigdemont installeren als president. Deze beëdiging werd echter uitgesteld, om hij niet aanwezig kon zijn. De vroegere leider riskeert namelijk arrestatie voor opruiing en rebellie als hij naar Spanje terugkeert.

Lees ook: Kan Puigdemont Catalonië per Skype besturen?