Puigdemont blijft onduidelijk over Catalaanse onafhankelijkheid

Puigdemont reageerde maandagochtend met een brief, waarin een duidelijk 'ja' of 'nee' ontbrak. Hij wil de komende twee maanden in dialoog met Rajoy om de toekomst van de regio te bespreken. Madrid neemt echter geen genoegen met dit zoveelste aanbod tot dialoog zolang de onafhankelijkheid van Catalonië op tafel ligt.

Na het onafhankelijkheidsreferendum begin deze maand, hield Puigdemont een toespraak waarin hij vaag bleef over de status van Catalonië. Hij zei weliswaar dat het mandaat er is voor onafhankelijkheid, maar schortte die 'onafhankelijkheidsverklaring' even later weer op. De Spaanse regering kon de vage speech niet waarderen en deed een formeel verzoek om opheldering.

Premier Rajoy dreigde vorige week in zijn reactie op de vage toespraak van Puigdemont zelfs met grondwetsartikel 155, een omstreden, niet eerdere ingezet artikel waarmee de autonome regio tijdelijk onder landsbestuur zou komen. Het is de vraag welke maatregelen Madrid zal nemen na de onbevredigende brief van Puigdemont.

Bij het referendum stemde een ruime meerderheid voor onafhankelijkheid, maar de stemming was illegaal volgens de Spaanse regering. De Spaanse politie trad hard op tijdens het referendum, waarop rellen ontstonden. Ook werd er massaal gestaakt in de regio.

