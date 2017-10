Publieke instanties gaan samen schulden innen

Dat zeggen drie bestuurders van overheidsinstanties die geregeld in aanraking komen met schuldenaars in het vandaag verschenen Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Het gaat om het Centraal Justitieel Incassobureau, de Sociale Verzekeringsbank en het CAK (wanbetalersregeling Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage Wmo). Samen met de Belastingdienst, het UWV en DUO (studiefinanciering) willen zij als één partij optreden om de schuldenproblematiek in Nederland terug te dringen.

De overheid als veelkoppig monster moet verleden tijd zijn Daan Hoefsmit, CAK

De overheid als veelkoppig monster moet verleden tijd zijn, zegt Daan Hoefsmit van het CAK. Dat veelkoppig monster zal voor sommige schuldenaars een treffende omschrijving zijn van overheidsinstanties.

Rijksincassobureaus als één partij Soms bellen zij een voor een aan. Dat moet veranderen, vinden Daan Hoefsmit (CAK), Ruud van Es (Sociale Verzekeringsbank) en Simon Sibma (Centraal Justitieel Incassobureau). Zij willen dat de rijksincassobureaus als één partij optreden. Contracten met deurwaarders die schulden gaan innen namens overheidsinstanties zijn daar een concreet voorbeeld van. Ook willen de instanties meer bewegingsruimte op het gebied van privacy om eerder te kunnen signaleren bij welke gezinnen het fout dreigt te gaan. Uit het regeerakkoord blijkt dat één op de tien huishoudens problematische schulden heeft Miljoenen Nederlanders zagen vorig jaar Dennis met zijn dierenwinkel in Amsterdam Noord strijden tegen een lange lijst van schuldeisers in de documentairereeks ‘Schuldig’. De situatie van de Amsterdammer stond symbool voor het ondoordringbare systeem van incassobureaus en het toeslagenbeleid van de Belastingdienst. Dennis kwam in het nieuws, zat aan tafel bij praatprogramma’s ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Pauw’ en werd vanuit heel Nederland te hulp geschoten. Maar zoals Dennis zijn er in Nederland velen.

Een op de tien Uit het regeerakkoord blijkt dat een op de tien huishoudens problematische schulden heeft. Een grote groep mensen loopt het risico om schulden te krijgen. Om escalatie te voorkomen, moet er direct contact tussen schuldeisers en schuldenaren komen en moeten betrokken partijen beter samenwerken. De overheid ziet zichzelf als schuldeiser verantwoordelijk om te voorkomen dat mensen steeds dieper wegzakken in almaar grotere schulden. Het stapelen van boete op boete wordt aan banden gelegd en schuldeisers krijgen meer ruimte om betalingsregelingen af te sluiten. De plannen van de zes overheidsinstanties zijn heel erg nodig, legt Marco Florijn, voorzitter van NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening uit. “Iedereen onder één beleid is een belangrijke stap vooruit.”