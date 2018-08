Publiek zal meer gaan merken van acties agenten

Actievoerende agenten zullen op die plekken mensen aanspreken en folders uitdelen, waarin ze waarschuwen voor de onderbezetting bij de politie. Alleen in geval van nood of bij calamiteiten blijven agenten beschikbaar.

Tot nu toe bleef het bij acties waarvan het publiek niet direct de dupe was. Zo schroefden agenten de afgelopen tijd het uitdelen van bekeuringen terug, vergezelden ze geen deurwaarders meer en controleerden ze minder flitspalen.

Ook gisteravond, tijdens acties bij de voetbalwedstrijd van PSV tegen het Wit-Russische Bate, bleef het vooral bij het uitdelen van folders met de tekst 'Uw veiligheid is niet gegarandeerd' bij ingerichte wegversmallingen. Agenten bleven verder wel beschikbaar.

Zaterdag zal in Sittard tijdens de voet­bal­wed­strijd Fortuna Sittard-FC Utrecht geen politie zijn, omdat de agenten dan naar een cao-bij­een­komst gaan

Die fase is voorbij nu de politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP nog altijd niet tevreden zijn. Zaterdag zal in Sittard tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard-FC Utrecht geen politie zijn, omdat de agenten dan naar een cao-bijeenkomst gaan. Maandagochtend zal de politie 'een cordon' vormen rond het Centraal Station in Utrecht. Agenten sluiten het station deels af, waardoor reizigers op beperkte plekken naar binnen en buiten kunnen. De politie staat op die plekken klaar om aandacht te vragen voor hun situatie.

Vooralsnog lijkt de gemeente zich nog geen zorgen te maken over de gevolgen van de actie. De hinder voor reizigers en bezoekers van Utrecht zal meevallen, denkt de gemeente. Er zijn daarover afspraken gemaakt met de bonden. De gemeente Sittard wil ook afspraken voordat de voetbalwedstrijd zaterdag definitief door kan gaan.

De actievoerende agenten richten hun pijlen ook op de Tweede Kamer, komende week terug van reces. Dinsdag is er geen politie bij het vragenuurtje. Dat betekent ook dat er geen persoonsbeveiliging is in het gebouw. Kamervoorzitter Khadija Arib laat weten dat dat geen gevolgen zal hebben voor de vergadering. "De Kamervergaderingen zijn een groot goed, de vergadering gaat gewoon door."

De politiebonden eisen onder meer een structurele salarisverhoging van 3,5 procent per jaar en een hogere reiskostenvergoeding. Ook willen ze maatregelen om het ziekteverzuim onder agenten terug te dringen.