PSV verslaat Feyenoord met 1-0

Feyenoord raakte kort voor rust Steven Berghuis kwijt met een rode kaart (twee keer geel). Berghuis had na een kwartier zijn eerste gele kaart gekregen voor een overtreding op Luuk de Jong, die met een ribblessure naar het ziekenhuis moest. Met een man minder creëerde Feyenoord in de tweede helft een flinke hoeveelheid kansen op de gelijkmaker. PSV hield echter stand en kwam daardoor net als Feyenoord op twaalf punten uit vijf wedstrijden.

Lees verder na de advertentie

Net als woensdag na het verlies van Manchester City in de Champions League (0-4) incasseerde Feyenoord al binnen twee minuten een tegentreffer. Pereiro kon een voorzet van Jürgen Locadia helemaal vrij achter doelman Brad Jones volleren: 1-0.

Opvallend genoeg nam Feyenoord in de tweede helft met een man minder het initiatief over. Dat deed de landskampioen onder aanvoering van Sofyan Amrabat, die spits Michiel Kramer was komen aflossen. Met de kracht en het loopvermogen van Amrabat knokte Feyenoord zich in de wedstrijd. PSV-keeper Jeroen Zoet voorkwam doelpunten van Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius en zag hoe Jens Toornstra de bal in de zeventigste minuut voor een leeg doel over schoot.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.