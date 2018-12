PSV verlaat Champions League met gelijkspel bij Inter

Voor PSV was het het tweede punt in de groepsfase, na de 2-2 in oktober tegen Tottenham Hotspur.

Hirving Lozano kopte PSV in de 13de minuut op voorsprong. Die treffer was grotendeels te danken aan Steven Bergwijn. De buitenspeler ontfutselde Kwadmo Asamoah de bal en legde de bal precies op het hoofd van Lozano.

Het duurde tot de 73ste minuut voordat de Italianen langszij kwamen. Mauro Icardi passeerde doelman Jeroen Zoet, ook met een kopbal.

Inter leek aan dat resultaat genoeg te hebben om de achtste finales te halen, maar Tottenham Hotspur maakte in de slotfase gelijk bij FC Barcelona (1-1) en eindigde zo als tweede in groep B. Voor Inter resteert nu na de winter een vervolg in de Europa League.

