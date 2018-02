PSV triomfeert volgens het geijkte patroon

Another day at the office voor PSV? Daniel Schwaab knikt instemmend nadat de koploper zaterdagavond ook speelronde 23 winnend heeft afgesloten bij Sparta.

PSV triomfeerde op Het Kasteel volgens het geijkte patroon. Overtuigend was het veldspel wederom niet, maar trainer Cocu heeft dit seizoen weinig te klagen over de efficiëntie van zijn elftal. Twee fraaie treffers van Bergwijn (eentje kort voor rust, eentje vlak erna) waren voldoende om de vroege achterstand bij Sparta (Dougall kopte al na vijf minuten raak) ongedaan te maken.

Jullie Nederlanders willen, behalve drie punten, ook goed spel zien Daniel Schwaab

Enig cynisme ligt zaterdagavond op de loer als de PSV-spelers fris gedoucht één voor één de gang naar de spelersbus maken. Want hoe is het toch mogelijk dat dit PSV, deze weinig sprankelende ploeg, fier bovenaan staat in de eredivisie en onbedreigd lijkt af te koersen op de 24ste landstitel? Schwaab vindt dat niet zo vreemd. “Wij weten wat onze kwaliteiten zijn”, zegt hij nadat hij zijn rolkoffer heeft geparkeerd. “Daarnaast beschikt het elftal over een goede mentaliteit. We zijn in staat om met elkaar oplossingen te vinden. Neem ons tweede doelpunt: dat was precies wat we besproken hadden in de rust.”

Schwaab straalt. De PSV-verdediger kan hier oprecht van genieten. De tweede Eindhovense treffer was ook oogstrelend. Schwaab gaf de bal diep op De Jong, die teruglegde op Bergwijn, waarna de linksbuiten zijn tweede maakte met een fraaie volley. Het was een moment van zeldzame klasse op een koude, gure avond in Rotterdam-West.

Dun koord En toch is het koord waar PSV ook tegen Sparta weer op balanceert akelig dun. Cocu zit geen moment ontspannen op zijn stoeltje. Nooit is er bij PSV de zekerheid dat het wel goedkomt. Zelfs niet bij hekkensluiter Sparta, dat in de slotfase nog twee keer dicht bij de gelijkmaker is, maar Ahannach (volley gekeerd door doelman Zoet) en invaller Ache (kopbal net naast) zien hun pogingen mislukken. “Wij zijn geen Barcelona, dat een wedstrijd van begin tot eind domineert”, zegt Schwaab, afgestudeerd als econoom. “We weten dat we nog veel moeten verbeteren.” Vervolgens kijkt de Duitser met een helicopterview naar PSV in de eredivisie: “Jullie Nederlanders willen, behalve drie punten, ook goed spel zien. Dat mag. Dat is ook onze insteek. Wij proberen elke week attractief spel te laten zien aan het publiek, maar het voornaamste is om wedstrijden te winnen.” Schwaab spreekt in lijn met Cocu, die na afloop van de twintigste competitiezege erkent dat het nog beter kan én moet wil PSV niet de boeken ingaan als fletse landskampioen. “Het is een beetje te kort door de bocht dat we niet goed spelen”, vindt hij. “Er zijn fases waarin we wel goed spelen en het laten zien, maar we laten ook een andere kant zien. Daar moeten we kritisch op zijn.” PSV komt met veel weg dit seizoen. Dat zegt iets over de koploper, maar ook zeker iets over de tegenstanders, die verzuimen de oneffenheden af te straffen. De kritiek op PSV deert Schwaab niet. Hij weet dat zijn collega’s, hoe beperkt ook, elke dag het maximale uit zichzelf proberen te halen. “En om dat mentaal op te brengen, is ook een kwaliteit”, besluit Schwaab.