PSV pas in de slotseconden langs verzwakt Heracles

Heracles deed een serieuze poging om de titelrace weer wat spannender te maken, maar bleef op de valreep toch met lege handen achter.

In de allerlaatste seconden van de aantrekkelijke wedstrijd zorgde de vaak verguisde Luuk de Jong voor opluchting binnen de Eindhovense gelederen door bij de eerste paal de winnende treffer binnen te prikken. Door de nipte zege bleef het gat van vijf punten met achtervolger Ajax intact.

In de luwte van de Klassieker bleef PSV met moeite op de been tegen een opponent die bij voorbaat onthand was. Coach Stegeman kon vanwege blessures en een lastminutetransfer op liefst vijf steunpilaren geen beroep doen. Assistkoning Kuwas ontbrak vanwege pril vaderschap, Droste, ­Duarte en Van Hintum werden geplaagd door fysiek ongemak en vlak voor de start van de tweede competitiehelft tekende aanvoerder en verbindingsman Pelupessy een contract bij Sheffield Wednesday, een laagvlieger in de Engelse Championship.

Jeugdig talent

Ook collega-trainer Cocu zag in de winterstop een smaakmaker vertrekken. Locadia vond onderdak bij Brighton, maar de PSV-coach kan putten uit een aardig potentieel. Dat bleek al tijdens het trainingskamp dat de club belegde in de VS, waar PSV twee duels om de Florida Cup afwerkte tegen Braziliaanse tegenstanders. Met name in het tweede oefenpotje tegen Fluminense bleek dat Cocu niet te klagen heeft over jeugdig talent. Tieners als Lammers, Gakpo, Malen, Obispo en Mauro jr. lieten zien klaar te zijn voor het grote werk.

De enige zorg voor Cocu is dat die andere jonge balkunstenaar, Lozano, niet al te jaloers raakt op de nieuwe pu­blieks­lie­ve­ling Mauro jr.

De laatste stond tegen Heracles voor het eerst in de basis van de koploper. Dat ging ten koste van Pereiro, de Uruguayaanse miljoenenaankoop van drie jaar geleden, die voorzichtig ook mag gaan uitkijken naar een nieuwe werkgever. Mauro jr. (18) zal hem snel doen vergeten, zo luidt de heersende opinie in Eindhoven en gisteren bleek waarom. De Braziliaanse linkspoot dribbelt dat het een lieve lust is en heeft ook oog voor zijn medespelers. De enige zorg voor Cocu is dat die andere jonge balkunstenaar (Lozano) niet al te jaloers raakt op de nieuwe publiekslieveling. Bij het verdelen van de vrije trappen leek al wat wrevel te bestaan bij de Mexicaan, die tandenknarsend toekeek hoe Mauro jr. met bravoure werkelijk elke vrije trap opeiste.

De enige keer dat Lozano zich ontfermde over de bal leverde wel prompt een doelpunt op. Op slag van rust lepelde de middenvelder de bal feilloos op het hoofd van De Jong, die op zijn beurt Bergwijn op maat bediende. Van dichtbij schoot de aanvaller onberispelijk binnen.