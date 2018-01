PSV opener laten spelen zou dom zijn

Speelt de koploper van Nederland ‘schijtbakkenvoetbal’? FC Twente-trainer Verbeek nam dat woord zaterdagavond voor de camera van Fox in de mond in Enschede, waar PSV bitter weinig had (kunnen) laten zien: een vroeg doelpunt en een laat doelpunt, en tussendoor was het van kwaad tot erger gegaan.

Doordat FC Twente er in de eerste helft niets tegenover kon stellen en in de tweede te weinig, won PSV met 0-2. De spanning zou niet toenemen, was daarmee al duidelijk, en zondag nam die zelfs iets af door het gelijkspel van Ajax bij FC Utrecht (0-0). Je zou denken dat Verbeek wel wat anders aan zijn hoofd heeft, de niet lichte taak om FC Twente te behouden voor de eredivisie, maar hij koos ervoor in te spelen op de onderbuik van het voetbalvolk: wat is dat voor een koploper die wij hier hebben?

Wat had PSV gedaan, of misdaan, in Enschede? Het was vroeg op voorsprong gekomen en het had daarna van het in de eerste helft afwachtende FC Twente vaak de bal mogen hebben. Het had daar weinig tot niets mee kunnen uitrichten, twee levensgrote kansen gemist onder meer. In de tweede helft had PSV het nu aandringende FC Twente met pijn en moeite soms weerstaan en het had vóór het beslissende tweede doelpunt (van Arias) weer twee grote kansen gemist.

Magere voetballers

Maar is dat ‘schijtbakkenvoetbal’? De uitval van Verbeek illustreerde bovenal hoe moeilijk we het hebben met de realiteit, in engere zin die van PSV, in bredere zin die van het Nederlandse voetbal. PSV heeft grotendeels magere voetballers. Vanaf het begin was te voorzien geweest dat trainer Cocu dit hele seizoen met hen zou schuiven, dat hij het team met touwtjes aan elkaar zou proberen te knopen. Dat doet hij, niets meer dan dat, wél het eerste wat van een trainer mag worden gevraagd, en zie: PSV staat bovenaan, vrij riant ook nog. Dat mag als een pijnlijke realiteit aanvoelen, het is in de teloorgang óók een voorlopig onvermijdelijke.

Kijk zaterdag naar PSV in de eerste helft, nadat Lozano de bal – typerend al, en niet alleen voor PSV – na zwak verdedigen van FC Twente en doelman Drommel met zijn lichaam in het doel heeft geduwd na een voorzet van Bergwijn (0-1). PSV krijgt de ruimte om de bal rond te spelen. Dat gaat nog niet zo slecht, in die zin dat ze ’m in bezit kunnen houden, maar het ploegspel leidt tot niets. De kansen in de eerste helft, en ook die na rust, ontstaan uit counters.

Geen finesse, geen verfijning, ook de grillige aanvaller Lozano kan daarvan slechts in beperkte mate iets leveren, blijkt steeds vaker

Dat is niet vreemd. Wie moeten voor ploegspel de vormgevende spelers zijn? In het hart van de ploeg lopen Hendrix en Van Ginkel. Hendrix is een goedwillende jongen van de club, bruikbaar, maar de handelingssnelheid en het inzicht voor een sturende middenvelder bij een topclub heeft hij niet. Van Ginkel draagt de aanvoerdersband en het rugnummer 10. Dat zijn zo’n beetje de eervolst denkbare symbolen, maar meer dan een weinig atletische schakelspeler is hij niet – die symbolen bij zo’n speler, ook dat is de teloorgang.

Geen finesse, geen verfijning, ook de grillige aanvaller Lozano kan daarvan slechts in beperkte mate iets leveren, blijkt steeds vaker. Kijk zaterdag naar de kansen, de erbarmelijk uitgespeelde counters: de onhandigheid van Luuk de Jong, tot drie keer toe, twee keer in de eerste helft, één keer in de slotfase. Hendrix schuift de bal een minuut vóór die laatste kans zelfs naast het lege doel.