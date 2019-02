PSV is er misschien te veel in gaan geloven het betere team te zijn

Mark van Bommel wist niet meer waar hij van vreugde en toch ook ongeloof springen moest. Dit had ook hij, de trainer die onverstoorbaar wil zijn en dat het liefst van alles op zijn spelers wil overdragen, ook niet meer kunnen denken. Bepaald niet voor het eerst scoorde PSV in de slotfase, waarmee tegen Heerenveen een nederlaag werd afgewend.

Alles had Van Bommel met wissels uit de kast moeten halen. Zijn laatste invaller, Malen, bracht redding met de gelijkmaker in extremis (2-2). Maar Van Bommel had niet voor niets alles uit de kast moeten halen. Hij mocht weer wijzen op goede wissels. Maar tegelijkertijd zegt dat iets over PSV, de koploper die het zichzelf steeds moeilijker maakt, de koploper waarvan de voorsprong morgen kan slinken, als Ajax NAC ontvangt.

Weer moest PSV, net als vorige week, in de achtervolging bewijzen een team te zijn

Speelde PSV al minder sinds de hervatting van de competitie? Voor het gevoel wel: er waren al vier verliespunten geleden, tegen Emmen en FC Utrecht (beide 2-2). Nee, zei trainer Van Bommel in de dagen voor het duel in Heerenveen, PSV speelt juist beter. Hij had er statistieken voor ter hand genomen, cijfers over aanvallen, schoten op doel, weggegeven kansen.

Dat mag Van Bommel graag doen: wat prikkelen, net iets anders zeggen dan wat de goegemeente ziet of denkt te kunnen zien. Maar wat zeggen cijfers in een sport die, zoals voetbal met zijn eindeloze wendingen, moeilijk en soms domweg niet in cijfers is te vatten? In Friesland stond PSV vanavond al rijkelijk vroeg in de eerste helft met 2-0 achter, zoals dat een week eerder bij FC Utrecht ook al het geval was geweest.

Vastigheden Er werd nu bovendien niet heel erg gevloekt met de cijfers. Had FC Utrecht zich nog behoudend opgesteld en was het enigszins goedkoop aan die doelpunten gekomen, Heerenveen had wel degelijk zijn aandeel, met twee aardige voetballers vooral. Aanvaller Van Bergen trof al vroeg doel (1-0), met een schot waarop zowel verdediger Viergever als doelman Zoet weifelend reageerde. Middenvelder Vlap sneed later al te eenvoudig door de wijkende PSV-defensie (2-0). Nee, zo kon moeilijk worden volgehouden dat het bij PSV niet minder gaat. De ploeg had zich na de eerste tegentreffer opgesteld als de ploeg die van alle kanten hoort dat het een ploeg is, meer dan Ajax. Van Bommel observeerde rustig langs de lijn. Niet dat trainer en spelers argeloosheid uitstraalden, de houding dat het toch wel goed moet komen. Nee, ze trokken ten aanval met de houding dat ze ergens op konden bouwen, op hun vastigheden. Maar zo goed, zo gestroomlijnd is PSV niet. Spits De Jong is toch óók beperkt, en in Friesland werd PSV vooral geremd door het gebrek aan inzicht van Lozano, meer een door zijn snelheid gevaarlijke draver dan een man voor verfijnde openingen. De al veelgeprezen Mexicaan werd halverwege gewisseld. Niet hij, maar Bergwijn was de meest dreigende aanvaller geweest, met een wild gemiste kans en een schot op de paal. Met de vuist gebald kon Van Bommel al vroeg in de tweede helft weer denken dat het goed zou komen. Hij had de jonge Gakpo laten invallen, een gedurfde ingreep die eerder al goed uitpakte, en zie daar: verdediger Dumfries scoorde. Maar arbiter Kamphuis keurde de treffer in tweede instantie af wegens buitenspel. Nee, niet alles, zo moesten Van Bommel en zijn spelers op deze avond dan toch ervaren, kan goed vallen.

Energie PSV bleef aanvallen, moest aanvallen. Weer moest PSV, net als vorige week, in de achtervolging bewijzen een team te zijn. Het ging gedreven te werk, dat zeker. Van Bommel, toch wat onrustiger, kreeg de gele kaart voor commentaar langs de lijn. Maar Pereiro bracht hem weer wat tot bedaren met een vrije trap, die doelman Hahn kennelijk te machtig was (2-1). Doelpunt of niet, Pereiro werd onmiddellijk gewisseld. Van Bommel liet opnieuw de tiener Ihattaren invallen. De coach vervolgde zo zijn weg, onverstoorbaar zoals hij graag wil zijn, met wisselingen zonder aanzien des persoons. Maar zou het blijvend kunnen lonen? Kan het altijd goed gaan, of in elk geval niet verkeerd? Of PSV nu minder speelt na de winterstop of misschien wel beter (slecht speelde het vanavond in de tweede helft bepaald niet), er moet met tweemaal op rij een 2-0 achterstand meer en meer energie worden aangewend. Anders gezegd: voor een ploeg die volgens de trainer beter speelt, bezorgt PSV zichzelf wel erg veel werk. Het ging een kwartier voor het einde al bijna goed fout: Heerenveen-invaller Johnsen schoot de bal op de lat. Van Bommel wisselde een verdediger, Schwaab, voor een aanvaller, Malen. En ja hoor, juist hij, Malen, scoorde in de slotfase (2-2). Wéér ontsnapten PSV en Van Bommel. Maar weer kon door de ploeg die een beter team dan de concurrent heet te zijn, ook niet alles worden gerepareerd. Een ploeg kan er ook te veel in gaan geloven het betere team te zijn, een coach ook. Misschien leidde vooral dat toch tot het totaal van zes verliespunten na de winterstop – cijfers die níet liegen.

