PSV en Ajax staan op grote afstand van de rest

Voor de achtste keer al trad Ajax later aan dan PSV, dat nu met 1-4 bij De Graafschap had gewonnen, zoals de kampioen en koploper alle twaalf competitiewedstrijden won. Voor de achtste keer lukte het Ajax de status quo te handhaven door zelf ook te winnen, met 1-7 op zijn beurt bij Excelsior. Een moeilijke opdracht is het ook niet in de voetbalpolder met zijn minimale weerstand, de speeltuin waarin de topclubs na inspanningen in Europa weer even konden uitblazen.

Groot gat

Zo verdween er weer zo’n competitieronde in de boeken waarvan er dit seizoen met het grote gat achter de toptwee nog wel de nodige zullen volgen. Wat PSV en Ajax daarin doen, hoe goed ze zijn, als ze dat al kunnen zijn, maakt allemaal niet veel uit. Ajax is van nature iets bevattelijker voor onontkoombare gemakzucht. Dat was dit weekeinde niet anders, maar deren kon het niet: Ajax, onverminderd op vijf punten achterstand, liep in doelcijfers iets in.

Het zijn van die wedstrijden, De Graafschap-PSV en Excelsior-Ajax, die zonder clubsympathie niet uit te zitten zijn. Fans van PSV en Ajax hadden zich op hun manier vooraf nog wat zorgen gemaakt, denkend aan de praktijk van vroeger. Na (of voor) Europese wedstrijden kon het juist in dit soort uitduels weleens misgaan. Nu niet meer. Nee, de voetbalcrisis in Nederland is niet voorbij, het niveau in de breedte kalft alleen nog maar meer af. PSV en Ajax hebben zich er met investeringen vooral aan onttrokken, ingewikkelder is het niet.

Zaterdagavond nam PSV een vrije trap. Bij De Graafschap letten ze niet op. Bergwijn kon doorlopen, Luuk de Jong kon intikken (1-4). Gisteren kon Ajax precies zo een vrije trap nemen. Tadic kon in alle vrijheid doorlopen. Dit werd geen doelpunt, maar de eredivisie stond ermee te kijk.

Zoals Ajacied Ziyech, al wat langer onzuiver in zijn spel, de bal op Woudestein driekwart wedstrijd schouderophalend meestal naar de verkeerde kleur kon spelen. In het laatste kwartier schoot hij de bal dan toch eens in de verre hoek (1-6). Hij reageerde alsof hij de hele wedstrijd niets anders had gedaan, en even later kon hij invaller Neres nog laten scoren (1-7) – het laatste van een middag vol trainingsdoelpunten.

De gemaakte rechtsback Mazraoui had in het begin van de wedstrijd lopen knoeien. Hij is geen specialist, en als de concentratie dan niet optimaal is, kan het er gauw slecht uitzien. Van de geprezen Frenkie de Jong werd weinig vernomen. Na rust viel hij uit met pijn in de heup, overgehouden aan het duel van vorige week bij Benfica.

Het kon niets uitmaken. Hoe loopt zo’n wedstrijd? Excelsior dacht na een half uur een leuke aanval op te bouwen, had even te veel mensen voor de bal, en Ajax scoorde aan de overkant: Tadic gaf het tikje, Van de Beek rondde af (0-1). Na een vrije trap van Schöne (0-2) was het pleit al beslecht. Koolwijk van Excelsior kon kort na rust vrij inkoppen,een minuut later was het 0-3: voorzet Kristensen, doelpunt Van de Beek. Messaoud maakte de 1-3 die er al niet meer toe kon doen, Dolberg kon intikken na een hakje van Van de Beek (1-4), Schouten kopte de bal in eigen doel (1-5) en wat nog volgde, is al beschreven.