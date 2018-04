PSV dendert over Ajax heen en verovert landstitel

Kampioen worden tegen Ajax, het was PSV eerder alleen in 1963 gegund. PSV won onderweg naar de titel niet wekelijks de schoonheidsprijs, maar was wel effectief en haalde daardoor heel veel punten. De club boekte tegen Ajax de 26e overwinning in 31 competitieduels.

Lees verder na de advertentie

Ajax leed tegen PSV aan kwalen die de club het hele seizoen al opbreken.

De kersverse kampioen eindigt het seizoen met 89 punten als ook de drie resterende duels gewonnen worden. Ajax was 20 jaar geleden de laatste club die de landstitel met zulke klinkende cijfers mocht vieren. Voor hoofdtrainer Philip Cocu betekent het zijn derde landstitel in vijf jaar tijd als coach van PSV. In 2015 en 2016 eindigde hij ook al bovenaan in de eredivisie met de Eindhovenaren.

Dat PSV uitgerekend tegen Ajax kampioen werd, past wel in het rampzalige seizoen van de club uit de hoofdstad. Het drama in de voorbereiding rond Abdelhak Nouri, het snelle ontslag van trainer Marcel Keizer en de keuze voor zijn opvolger Erik ten Hag die zich nog niet heeft uitbetaald. Sterker nog, onder Ten Hag groeide de achterstand op PSV van vijf naar tien punten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© ANP Pro Shots

Ajax leed tegen PSV aan kwalen die de club het hele seizoen al opbreken. De bezoekers verzuimden kansrijke situaties te verzilveren en gaven de openingstreffer van PSV makkelijk weg. Net als tegen Vitesse ging Maximilian Wöber hopeloos in de fout. Doelman André Onana redde nog op een inzet van Hirving Lozano, maar had geen antwoord op de rebound van Gastón Pereiro (1-0). Kort voor rust verdubbelde Luuk de Jong de voorsprong voor de thuisploeg door een fraaie voorzet van Joshua Brenet buiten bereik van Onana te koppen.