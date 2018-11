PSV buigt op Wembley laat voor Tottenham Hotspur

Weinig tot niets was PSV te verwijten, weinig tot niets was er aan te merken op de kampioen en koploper van Nederland. Die streed op Wembley voor wat die waard was, en dat is in een zware Champions Leaguepoule nu eenmaal te weinig. Tottenham Hotspur sloeg laat toe (2-1), en daarmee mag de rol van PSV als uitgespeeld worden beschouwd.

Lees verder na de advertentie

Voetbal had zich in Londen van zijn onvoorspelbare en daarmee leuke kant laten zien, in de eerste minuut al. PSV, dat voor een kansloze missie zou staan, scoorde. Luuk de Jong was de maker van het doelpunt, uitgerekend hij. Vooraf was her en der gefilosofeerd over wat trainer Van Bommel zou doen, of misschien wel zou moeten doen. Zou hij De Jong offeren?

Zuur, maar niet meer dan een weerslag van de kwa­li­teits­ver­hou­din­gen, dat natuurlijk wel

De gedachte was niet onlogisch – zijn voorganger Cocu had het in Europa weleens gedaan: ten koste van de stramme De Jong gokken op snelheid voorin. Maar met de Mexicaan Gutierrez (grofweg hetzelfde type als basisspeler Pereiro) als voornaamste reserve heeft Van Bommel zoveel mogelijkheden niet om werkelijk iets anders te doen. Bovendien is De Jong zijn aanvoerder. Hem dan nu passeren zou de pikorde kunnen verstoren.

Gelijk van de trainer? Van Bommel, toch al een liefhebber van vastigheid, liet hem staan – en zie: De Jong kopte de bal in de openingsminuut in na een hoekschop van Pereiro (0-1). Hij had zich sterk losgemaakt van Alli, die daarna door Viergever was opgevangen: zo was het een mooi doelpunt ook nog eens. Het gelijk van de trainer? In een bepaald opzicht natuurlijk wel, maar zo is in voetbal niet alles vast te leggen. Tottenham Hotspur, zij het zichtbaar niet in goeden doen, werd naar verwachting beter en beter. Van invloed was de opstelling van Van Bommel al gauw niet meer. De Jong als aanspeelpunt, zo zal het op het bord hebben gestaan. Maar die is daarvoor op het hogere niveau niet handig genoeg. Zo kon de bal ook niet bij de snelle jongens voorin komen. Eén klein verschil was er waarneembaar met de thuiswedstrijd, twee weken geleden. In het hart van het middenveld weerde Hendrix zich iets beter. Hij moest alle zeilen bijzetten, dat natuurlijk wel, en hij niet alleen. Tottenham dwong een reeks hoekschoppen af, en doelman Zoet hield PSV in de eerste helft op de been. Hij weerstond achtereenvolgens Lucas, Eriksen en Alli tweemaal.

Kansjes PSV legde zich toe op wat in zo’n wedstrijd wordt gevraagd, en wat zeker door de oud-strijder Van Bommel elke keer zal worden gevraagd: in de wedstrijd blijven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Hoe langer de tegenstander in gebreke blijft, hoe groter de kans op kansjes aan de andere kant. Doelman Gazzaniga moest zich uitstrekken na een kopbal van Pereiro. Maar natuurlijk werd PSV weer teruggedrongen, met De Jong steeds verder achterwaarts, diep in zijn eigen middenveld, de overige aanvallers iets ervoor. Zo zal het óók op het bord van Van Bommel hebben gestaan: overleven, strijden. Zoet stuitte Kane, in het slotkwartier al, maar even later passeerde de spits hem dan toch wel, met een droog schot in alle drukte (1-1). Nog kreeg PSV een kans: voor Malen, ingevallen voor, nu wel, De Jong. Het was PSV en Van Bommel niet gegeven. Sterker, via invaller Sainsbury viel de bal na een kopbal van Kane bij de paal in het doel (2-1). Zuur, maar niet meer dan een weerslag van de kwaliteitsverhoudingen – dat natuurlijk uiteindelijk wel.

Lees ook: