PSV blameert zich in Kroatië, Utrecht een ronde verder

Het leven hing er nog net niet vanaf, maar voor PSV was de wedstrijd tegen Osijek zo vroeg in het seizoen gelijk al een heel bepalend. Een nieuwe blamage kon de ploeg er nu al niet bij hebben, na een verloren seizoen 2016-2017.

Cocu koos na de 0-1 nederlaag in Eindhoven vorige week ditmaal voor het ‘vernieuwde’ PSV. Zonder Luuk de Jong, die vorige week (weer) zijn niveau niet haalde, met de aankopen Hirving Lozano en Derrick Luckassen. Die eerste, Lozano (22), kwam voor tien miljoen uit Mexico en was daarmee twee keer zo duur als alle Osijekkers bij elkaar.

Maar noch Lozano noch een andere PSV’er wist een gaatje te vinden in de Kroatische verdediging. Sterker nog, Osijek kwam dankzij een fraaie vrije trap van Bockaj halverwege de eerste helft op voorsprong.

Het woord blamage viel, dus toch. Hendrix verzoop, speelde veel te traag. Locadia’s voorzetten ploften veelal in de handen van Osijeks keeper Malenica. Alleen eind eerste helft kreeg PSV een paar goede kansen.

De tweede helft kenmerkte zich vooral door een steeds vrijer spelend Osijek. PSV kwam amper tot kansen en verdween door een heel kleine achterdeur uit Europa.

Utrecht houdt stand

Gyrano Kerk had donderdag maar 44 seconden nodig om FC Utrecht op voorsprong te zetten tegen het Poolse Lech Poznań. Na 26 minuten keurdede arbitrage een buitenspeldoelpunt van Gytkjaer goed (1-1). Na die gelijkmaker werd Utrecht teruggedrongen, kreeg Leeuwin nog twee keer geel maar scoorde Labyad in de 88e minuut de 1-2. De 2-2 viel in blessuretijd, maar Utrecht hield stand en is door.