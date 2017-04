PSV-Ajax: Alleen op papier een topduel

De titel komt toe aan Feyenoord, voor het eerst sinds de eeuwwisseling de beste voetbalploeg van Nederland, en onbetwistbaar ook nog eens: van de eerste tot de laatste speeldag. In Nederland praatland zal misschien nog tot ver na het feest op de Coolsingel worden betoogd dat Ajax en PSV betere selecties hebben. Vooral door fans van de verliezers. Maar als het al zo is, zou dat niet meer dan normaal zijn gezien de begrotingen. Bovendien is het simpel te counteren: dat hadden ze op bepalende momenten dan maar moeten laten zien.

In de eredivisie waarvan de spanning als attractie graag mag worden bezongen, tekent zich een anti-climax af, al zal dat in Rotterdam bepaald niet zo worden gevoeld. Twee speelronden voor het einde lijkt het plots gedaan, en in de volgende ronde kan Feyenoord bij Excelsior al kampioen worden.

Verwarrend en toch tot nadenken stemmend is vooral het perspectief van Ajax, de halve finalist in de Europa League, de rijkste club van Nederland ook die in het eigen voetbalkikkerlandje geen kampioen kan worden – en dat waarschijnlijk al voor de derde achtereenvolgende keer.

Gisteren drukten de inspanningen van de kwartfinale tegen Schalke zichtbaar, en logischerwijs, op Ajax. Maar komt Ajax die enkele punten in eigen land nu tekort door het Europese voetbal? Zou Europees voetbal niet juist ook goed moeten zijn voor Nederlandse ploegen, die binnen de grenzen geen noemenswaardige progressie kunnen boeken? Moet een Nederlandse club niet zo veel als dat kan op die combinatie worden ingesteld, in de selectie en in de spelopvatting?

Gezichtsverlies

Daar lijkt iets te wrikken bij Ajax. Trainer Bosz is er één van het slag dat graag en soms ogenschijnlijk louter op het eigen spel hamert. Hij wil grofweg altijd op dezelfde manier, met druk op de tegenstander, (laten) spelen. Gisteren was te voorzien dat dat niet zou kunnen, door eigen vermoeidheid en het te verwachten verweer van een tegenstander die nog meer gezichtsverlies in een schraal seizoen moest voorkomen. Dan kan Ajax toch moeilijk op een andere, soberder manier de krachten bundelen. Daar heeft het bijna onvermijdelijk de spelers niet voor: dat zit ‘m in de voorkeuren van de trainer en breder gezien in het beleid, dat in Amsterdam nu eenmaal niet op die meer onzichtbare capaciteiten is gericht.

De nadagen van het seizoen werden in Eindhoven getekend door ernstige in­schat­tings­fou­ten.

Het is niet licht, binnen een paar dagen na een Europese slag weer in de competitie te moeten spelen. Toch mag ook bij een Nederlandse topclub op termijn meer inhoud worden gevraagd dan vooral de Ajax-middenvelders Ziyech en Schöne kunnen tonen. Bepaald niet voor het eerst verschrompelden ze gisteren in een zwaardere wedstrijd.

Ze droegen zo in belangrijke mate bij aan het armoedige gehalte van -wat gezien het verval van PSV- alleen op papier nog een topduel kon heten. Voor het vale PSV stonden middenvelder Pröpper en invaller Pereiro model, de eerste met (weer) vlak spel in één tempo, de tweede met een moeilijk te bevatten sloomheid.

PSV won door een rake vrije trap van Locadia (1-0), en in theorie is daardoor de tweede plaats met de toegang tot de voorronden van de Champions League nog binnen bereik. Niet alleen gezien het restprogramma (met voor PSV FC Groningen en PEC Zwolle als tegenstanders, en voor Ajax Go Ahead Eagles en Willem II) is het niet aannemelijk dat Ajax nog wordt achterhaald. De zege kon enige opluchting bieden bij PSV, maar niets van hoop in de nadagen van een seizoen dat in Eindhoven werd getekend door ernstige inschattingsfouten.