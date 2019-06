Provincies trotseren stikstofvonnis van de Raad van State

Wie in het Friese gehucht Friens woont, kan zich verheugen in de nabijheid van meerdere beschermde natuurgebieden: de Alde Feanen, het Wijnjeterper Schar en de Bakkeveense Duinen. De Waddenzee en de duinen van Ameland en Schiermonnikoog zijn niet ver weg. Wie hier iets wil ondernemen dat zorgt voor de uitstoot van stikstof moet, vanwege de natuurgebieden, een vergunning aanvragen bij de provincie. Dat deed een melkveehouder uit Friens dan ook, december vorig jaar. Hij wil zijn veestapel uitbreiden.

Lees verder na de advertentie

Dit kán niet, het mag niet Johan Vollenbroek

De provincie Fryslân boog zich over de aanvraag en raadpleegde de provinciebesturen van Drenthe, Groningen en Noord-Holland, omdat sommige natuurgebieden deels daar liggen. Deze week kreeg de boer groen licht. Johan Vollenbroek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment wist niet wat hij zag toen hij de bekendmaking van de Friese vergunning las. “Dit kán niet, het mag niet.”

Immers, eind vorige maand oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, dat er geen enkele vergunning meer mag worden verleend voor de uitstoot van stikstof. Dus: niet voor wegenbouw, niet voor energiecentrales, niet voor Lelystad Airport, niet voor boerenbedrijven. Is dat de provincie Fryslân ontgaan?

Zeker niet, zegt een woordvoerster. “Op het moment van het vonnis was de vergunning al akkoord. Er waren ook geen bezwaren tegen ingediend. Het moest alleen nog worden bekendgemaakt.”

'Stevige uitspraak’ Juridisch klopt die redenering niet, zegt advocaat Rachid Benhadi, specialist ruimtelijke ordening en milieurecht. Een vergunningaanvraag is pas afgerond bij de officiële bekendmaking, zegt hij. Benhadi wijst op de brief die minister Schouten (landbouw en natuur) naar de Tweede Kamer stuurde na het vonnis van de Raad van State. Door deze “stevige” uitspraak, schreef ze, kunnen lopende vergunningaanvragen niet meer gehonoreerd worden. Benhadi: “De provincie Fryslân interpreteert het vonnis anders dan de minister. De provincie stelt zich coöperatief op naar de aanvrager.” “Dat klopt”, zegt de provinciewoordvoerster. “Wij hebben gekeken naar het belang van de boer.” “Zie je”, reageert Johan Vollenbroek, “het belang van de economie gaat boven dat van de natuur.” Vollenbroek heeft een belrondje gemaakt langs de provincies om te vragen hoe die omgaan met het stikstofvonnis. Zijn conclusie: ze behandelen geen nieuwe vergunningaanvragen, maar lopende zaken worden ‘gewoon’ afgerond. Volgens Vollenbroek wachten de provincies op instructies uit ‘Den Haag’.

Lees ook: