Provincie Friesland en werkgevers komen niet over de brug met achterstallig loon

De provincie Friesland en werkgevers komen maar niet over de brug met het achterstallige loon van een groep onderbetaalde ijzervlechters. Provincie Friesland, opdrachtgever van het bouwproject waaraan de ijzervlechters werkten, beloofde in februari erop toe te zien dat ze ‘zo snel mogelijk betaald’ zouden krijgen. Maar uit een dinsdag verzonden brief aan de Statenleden blijkt dat daar nog altijd geen sprake van is.

Er lopen nog onafhankelijke onderzoeken naar de misstanden, is de voornaamste boodschap van de provincie. Of en wanneer de bouwlieden nabetaald krijgen, wordt niet vermeld. Wel stuurde de provincie een ander onderzoek mee met de brief naar aanleiding van ‘de beschuldigingen’ van vakbond FNV en de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie).

Misstanden

In die rapportage, uitgevoerd in opdracht van een van de onderaannemers, geeft advocatenkantoor Koerselman af op de bevindingen van de Inspectie SZW. Die bracht in februari naar buiten dat het wemelt van de misstanden op het bouwproject waaraan de ijzervlechters werkten: bouwlieden op de Centrale As kregen onder de bouw-cao betaald, ontvingen amper reiskostenvergoeding terwijl ze soms 420 kilometer op een dag moesten afleggen, of werden onterecht ingeschaald als hulpje in de bouw.

Volgens Koerselman kloppen de conclusies van de inspectie niet. ‘Iedere getrokken conclusie is op verkeerde feiten gebaseerd en onjuist’, schrijft het advocatenkantoor over drie verklaringen van werknemers. Verder stelt het dat de ijzervlechters nog te kort in Nederland woonden en werkten om als ervaren ingeschaald te worden. Ook suggereren de advocaten dat de Inspectie SZW heeft gesjoemeld met verklaringen van ijzervlechters in de bijlage, die niet overeen zouden komen met de beknopte versie in het onderzoeksrapport. Hun conclusie: werkgevers leefden de cao-verplichtingen wel na.