Protestpartij Vijfsterrenbeweging grootste bij Italiaanse verkiezingen

De coalitie van rechtse partijen die onder meer wordt aangevoerd door ex-premier Silvio Berlusconi zou tussen de 33 en 36 procent van de stemmen hebben gekregen. Forza Italia van Berlusconi lijkt volgens een exitpoll van Sky Italia iets minder stemmen te hebben gekregen dan de rechts-populistische Lega van bondgenoot Matteo Salvini: 14 tegen 14,5 procent.

De centrumlinkse alliantie onder leiding van de Democratische Partij (PD) van huidig premier Paolo Gentiloni zou in totaal kunnen rekenen op ongeveer 25 tot 28 procent van de stemmen. De PD, die wordt aangevoerd door oud-premier Matteo Renzi, kreeg ongeveer 20 tot 23 procent van de stemmen. De definitieve resultaten zijn nog niet bekend.

De Italianen kozen hun parlement zondag voor de eerste keer met een nieuw kiessysteem: een derde van de zetels gaat naar de winnaars in kiesdistricten en tweederde van de zetels wordt verdeeld via evenredige vertegenwoordiging. Met dit nieuwe systeem heeft een partij of coalitie ongeveer 40 procent van de stemmen nodig om een meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat te krijgen. Zoals het er nu naar uitziet heeft geen enkele coalitie daarvoor voldoende stemmen binnengehaald.

