Protesten, rellen en gewonden bij betoging Parijs

De politie gebruikte traangas en waterkanonnen om de demonstranten uit elkaar te drijven. Demonstranten gooiden vuurwerk en rookbommen naar de politie. Vier agenten raakten gewond, een van hen moest met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis.

Lees verder na de advertentie

Le Pen, die aanstaande zondag tegenover Emmanuel Macron staat in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen, uitte op Twitter haar medeleven met de gewonde agent. Ze schreef dat 'dit het gevolg is van gedrag dat we niet langer meer moeten tolereren in Frankrijk'.

© EPA

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.