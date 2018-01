Protesten in Iran breiden uit en worden steeds bloediger

De doden zijn in meerderheid burgers. Afgelopen nacht kwam wel een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van het land, om het leven. En gisteren werd een politieagent gedood toen hij met een jachtgeweer werd beschoten door een demonstrant.

Dat incident gebeurde in Najafabad, een voorstad van Isfahan in Midden-Iran, waar het maandagavond tot ernstige ongeregeldheden zou zijn gekomen. Veiligheidstroepen hadden daar naar verluidt vijf demonstranten gedood. De Iraanse staatstelevisie meldde negen doden, en eerder al tien. Daarmee zou het totaal aantal dodelijke slachtoffers op tegen de twintig komen.

De her­vor­mings­ge­zin­de president Rohani zei afgelopen weekeinde begrip te hebben voor de onvrede

De protesten begonnen vorige week donderdag in de plaats Mashhad, in het noordoosten van Iran. In eerste instantie keerden de demonstranten zich vooral tegen de hoge prijzen, de werkloosheid en de corruptie en het uitblijven van economische vooruitgang in het algemeen.

Steeds feller Inmiddels hebben de protesten zich uitgebreid naar meerdere steden en keren de betogers zich steeds feller tegen de Iraanse regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken, en is al sinds 1979 aan de macht. De huidige protestgolf is de ernstigste sinds 2009. De betogingen tegen de omstreden herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad hielden toen maanden aan en werden hard neergeslagen door het regime. Daarbij vielen zeker dertig doden en werden duizenden mensen gearresteerd. De regering in Teheran is verrast en bezorgd over de demonstraties. De autoriteiten hebben afgelopen weekend al enkele sociale media geblokkeerd - Instagram en de berichtenapp Telegram - in een kennelijke poging de communicatie van de demonstranten moeilijker te maken en de planning van massalere protestacties te dwarsbomen. Honderden betogers zijn de afgelopen dagen opgepakt, in de provincie Teheran alleen al zeker 450, liet de vice-gouverneur weten. "Zaterdag zijn ongeveer 200 mensen gearresteerd, zondag 150 en maandag 100", zei vice-gouverneur Ali Asghar Naserbakht. Tekst loopt door onder foto. De als gematigd bekend staande Iraanse president Hassan Rouhani (L). © EPA