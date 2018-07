Protestantse band viert een katholiek feestje: 'We hebben elkaar nodig'

De vorige editie vond plaats in Krakau, die trok bijna drie miljoen jongeren van over de hele wereld. De eregast in Panama is paus Franciscus, hij draagt de afsluitende mis op.

Is het katholieke feestje wel de juiste plek voor een protestantse band? Ja, vindt leadzanger Elbert Smelt, een groot bewonderaar van Franciscus. Hij vindt dat protestanten veel van katholieken kunnen leren. "Ik als moderne christen mis binnen het protestantisme de mystiek, de aandacht voor stilte, wierook en rituelen."

Trinity is een begrip in de Nederlandse christelijke muziekwereld. 'Craftsmen of heavenly parties' ('makers van hemelse feesten') is hun lijfspreuk. Een feestje bouwen kunnen ze, maar ze hebben ook een missie: met hun muziek wil Trinity bruggen bouwen tussen christenen en niet-christenen, maar ook tussen christenen onderling. Daar is de Wereldjongerendag dé gelegenheid voor, vindt Smelt. Hij noemt in januari ook zeker even dat ze een protestantse band zijn. "Zo kunnen we beter het punt maken dat protestanten en katholieken elkaar nodig hebben."

De optredens in Panama zal Trinity deels in het Spaans doen, voor de vele Spaanstalige bezoekers. Die taal is hen niet vreemd: drie van de vier muzikanten brachten hun kindertijd door in Peru, waar hun vader als zendeling actief was. De muziek heeft dan ook een flinke portie Latijns-Amerikaanse swing. Smelt: "De 'inner latino' hebben we nooit kunnen onderdrukken."

