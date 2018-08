Protest tegen Uber leidt in Spanje tot gewelddadige taxistaking

Een omvangrijke taxistaking legt midden in het voor Spanje zo belangrijke toeristenseizoen de centra van grote steden plat. Chauffeurs eisen dat het aantal vergunningen voor digitale transportdiensten als Uber en Cabify wordt teruggeschroefd. Onderhandelingen tussen de taxibranche en de regering bieden vooralsnog geen uitkomst.

Deze staking is een gevolg van een recente uitspraak van de rechter, die beperkende maatregelen van de burgemeester van Barcelona voor de zogenoemde VTC's bevroor. VTC-chauffeurs rijden niet voor een erkend taxibedrijf, maar voor zichzelf en maken gebruik van apps als die van Uber om in contact te komen met klanten. Spanje heeft bijna tienduizend VTC-rijders op ruim 65.000 taxichauffeurs; dit is ongeveer een op zeven terwijl dit volgens de Spaanse transportwetgeving een op dertig zou moeten zijn.

Uber werkt alleen in landen waar een dure of slechte taxiservice is en dat is hier niet het geval Jordi Ramírez, Élite Taxi

De staking die vorige week in Barcelona is begonnen, nam dit weekend aan kracht toe en verspreidde zich als een olievlek over Spanje. Ook in steden als Madrid, Valencia en Sevilla staken taxichauffeurs nu. Veel Spanjaarden gaan in augustus op vakantie, terwijl het land afgelopen jaren in de zomermaanden recordaantallen buitenlandse toeristen te verwerken kreeg.

Een enorme zee van de typisch Madrileense rood-witte taxi's blokkeert de afgelopen dagen de Paseo de la Castellana in de Spaanse hoofdstad. In hartje Barcelona is het de Gran Via, een belangrijke verkeersader in het centrum, die volstaat met zwart-gele taxi's. Stakers hebben zich geïnstalleerd in geïmproviseerde tentjes of puffen even uit op een campingstoeltje.

Sajjad Cheema zit er op een krukje naast het kleed waarop de Pakistaanse chauffeurs bidden tijdens de staking. "De concurrentie is toegenomen de afgelopen jaren", zegt Cheema, die al negen jaar taxi rijdt in Barcelona. "Van de 2250 euro die ik nu maandelijks verdien kan ik rustig leven. Maar hoe lang nog?"

Even verderop zeult de Amerikaanse Ensephany Gercig met een grote grijze koffer over de stoep. "Om mijn vliegtuig te halen, moet ik nu met een kapot wiel onder mijn rolkoffer in een stad die ik niet ken naar een treinstation lopen!" zegt zij boos. "Ik snap niets van die stakers", zegt de in Barcelona wonende Nieuw-Zeelandse IT'er Rangi Robinson. "Toen de auto werd uitgevonden, raakte paardrijden toch ook uit?"

© Alex Tieleman

"Uber werkt alleen in landen waar een dure of slechte taxiservice is en dat is hier niet het geval", verzekert Jordi Ramírez, voorzitter van de vereniging Élite Taxi en organisator van de protesten in Barcelona. "Bovendien kan je onze taxi's nu ook met een app bestellen." Ramírez is trots dat de Spaanse taxibranche nu massaal het werk neerlegt tegen Uber en Cabify.

De afgelopen dagen ging het er hard aan toe. Meer dan honderd VTC-auto's zijn volgens de Spaanse publieke omroep door stakers vernield. Vooral het beeld van een voertuig met een gezin erin dat aan gort werd geslagen door een woedende menigte, deed het imago van de actievoerders geen goed.

In Madrid straften stakers een hotel dat met alternatieve vervoersbedrijven werkt door en masse slechte onlinerecensies over 'stinkend water' en 'kakkerlakken' in het logement te publiceren. Uber en Cabify staakten de service tijdelijk na de gewelddadigheden, maar de apps lijken inmiddels weer in de lucht.

