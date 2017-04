Protest in Rome tegen kille ledlamp

Het gemeentelijke energiebedrijf ACEA lichtte de operatie toe: op last van het gemeentebestuur worden in een jaar tijd de lampen in 186.000 straatlantaarns vervangen.

De ledlampen hebben veel voordelen, zeiden ze bij ACEA. Omdat ze meer licht geven vergroten ze de veiligheid op straat. Ze zijn zuinig en schoon. En, heel belangrijk, door de ledlampen gaat de gemeente - die zucht onder een berg schulden - de komende tien jaar 260 miljoen euro besparen. Een woordvoerder van het energiebedrijf zei: “Het licht van de oude gloeilampen is zo geel, alsof het permanent herfst is. Het witte licht van de ledlampen is mooier. De burgers lijken ze te waarderen, want we hebben nog geen enkele klacht binnengekregen.”

Dat kwam waarschijnlijk omdat de burgers in de aftandse buitenwijken van de miljoenenmetropool allang blij waren dat de straatverlichting het eindelijk weer deed.

Maar toen de ledlampen dit jaar de binnenstad bereikten, ging het anders. In de dure palazzi aan de knusse pleintjes en in de sfeervolle steegjes wonen mondige architecten, tv-sterren, advocaten en journalisten. Zij pikken de ledlampen niet. In de traditionele media en op sociale media prezen ze ‘de zachte, gouden gloed’ van de gloeilampen. Juist dat lieve licht maakt Rome zo buitengewoon romantisch; met de ‘kille, verblindende’ ledlampen lijkt het hier wel een supermarkt of een mortuarium, protesteerden ze.

Opa met een oorbel

Een journalist van La Repubblica schreef een aanklacht van twee hele pagina’s in de landelijke krant. Hij had het over ‘het kaseffect’. “Moderniteit - breedband, bijvoorbeeld - moet je juist niet zien”, schreef Francesco Merlo. “Rome is nu als een opa met een oorbel in.” Een architect omschreef de zuinige lamp als ‘een geglobaliseerd product dat in elke stad kan worden toegepast’. “Onze straatverlichting moet lijken op het kaarslicht dat de eeuwige stad eeuwenlang haar grote schoonheid heeft gegeven”, vond Franco Purini.

Gealarmeerd verdiepte ook Monumentenzorg zich in de kwestie en kwam vorige week tot de conclusie dat de operatie van ACEA onmiddellijk moest worden stopgezet. Want Monumentenzorg was niet geraadpleegd over de straatverlichting, terwijl dat wel had gemoeten. Er moet altijd groen licht van die organisatie zijn gegeven voordat er in de binnenstad aan het stadsdecor mag worden gezeten. We hebben het hier namelijk wel over werelderfgoed van Unesco, zei een verbolgen directrice.

Bij het gemeentebestuur is de boodschap aangekomen. De wethouder voor stadsplanning zegt dat de efficiënte lampen zeker niet gaan verdwijnen, ook al omdat die - in tegenstelling tot de gloeilampen - de lichtverontreiniging tegengaan. Maar hij is bereid om voor de binnenstad duizenden ledlampen met een minder wit licht uit te kiezen. Een speciaal team van twaalf experts gaat nu bepalen welke lamp de verontwaardigde Romeinen wel kan bekoren.