Protest in Frankrijk, want een pakje sigaretten kost straks 10 euro

De zogeheten 'buralistes', kleine zelfstandigen die in Frankrijk het monopolie hebben op de tabaksverkoop, komen nu volop in verzet. Dit weekend vlogen ze met het spandoek 'Nee tegen pakjes van 10 euro' langs de stranden tussen Montpellier en Perpignan. Bovendien plakten ze tientallen flitspalen langs de weg af met vuilniszakken. Deze actie begon afgelopen week rond Toulouse en Bordeaux, maar breidde zich al snel over het hele land uit. Doel is om de overheid in de portemonnee te treffen, daar waar ook tabaksverkopers zich geraakt voelen.

Ta­baks­ver­ko­pers vrezen een golf van fail­lis­se­men­ten

Volgens de winkeliers zal de prijsverhoging niet helpen om de tabak-consumptie terug te dringen, want klanten zouden hun sigaretten straks massaal over de grens of op de illegale markt aanschaffen. De verkopers verwachten daarom geen enkel positief effect op de gezondheid. Liever zien ze dat de regering betere tabaksvoorlichting geeft aan jongeren.

Ontmoediging De regering denkt daar anders over, al was het maar omdat wetenschappelijk vaststaat dat forse prijsstijgingen het roken wel degelijk ontmoedigen, vooral bij jongeren en mensen met een kleine beurs. In Frankrijk rookt nog altijd 29 procent van de bevolking. Jaarlijks overlijden 80.000 inwoners aan de gevolgen van roken. Premier Édouard Philippe wil daarom een flinke slag maken, vooral bij jongeren, die weer vaker roken. Om de 'buralistes' tegemoet te komen belooft de premier ook de smokkel aan te pakken, door sigaretten te labelen en traceerbaar te maken. Maar de verkopers geloven daar niet in. Ze vrezen een golf van faillissementen in hun sector. De stemming wordt ook bepaald doordat dit jaar de laatste sigarettenfabriek van het Franse vasteland verdwijnt: het Britse Imperial Tabacco vertrekt uit het plaatsje Riom, middenin het land. Jaarlijks rolden daar negen miljard sigaretten van de band.

