Protest Europees parlement tegen Jeroen Dijsselbloem

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani zal ‘formeel protest’ indienen bij de demissionaire PvdA-minister van financiën. Die was uitgenodigd om morgen tekst en uitleg te geven over het leningenprogramma voor Griekenland, maar Dijsselbloem heeft die uitnodiging vorige week naast zich neer gelegd.

Als hij zou verschijnen, zou hij waarschijnlijk ook op de pijnbank worden gelegd voor de uitspraak die hij twee weken geleden deed in een Duitse krant. ‘Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven en vervolgens bij u om bijstand vragen’, zei hij in een passage die in Zuid-Europese landen als beledigend werd opgevat.

Diezelfde week verscheen de eurogroepvoorzitter al voor de economische commissie van het Europees Parlement, waar hij ondanks herhaald verzoek van Spaanse volksvertegenwoordigers weigerde excuses aan te bieden. Zelfs Gianni Pittella, voorman van Dijsselbloems eigen sociaal-democratische familie in Europa, viel hem af.

Een roep om zijn aftreden die vorige week per brief werd gedaan door ruim 70 van de 751 Europarlementariërs, deed Dijsselbloem af als kritiek van ‘een minderheid van een minderheid’. De brede verontwaardiging die gisteren zichtbaar was in de plenaire zaal in Straatsburg wekte echter een andere indruk.

