Protest en hartenkreten bij Iraanse ambassade in Den Haag

Sepiedeh Orafa © Trouw

Lees verder na de advertentie

Sepiedeh Orafa

student internationale betrekkingen en president Jong Iraans Nederland “Het politieke klimaat is rijp voor deze protesten”, zegt Sepiedeh Orafa (22), wier ouders gevlucht zijn uit Iran vanwege politieke opvattingen. “De regering heeft altijd gezegd dat het economisch slecht gaat vanwege de sancties van het Westen. Maar sinds die in 2015 deels zijn opgeheven, is er niets verbeterd.” Het vertrouwen is nu echt weg, en mensen hebben niets te verliezen. Gelukkig zijn de blokkades die de regering over sommige berichtendiensten heeft afgeroepen, volgens Orafa te omzeilen. “Mensen kunnen hun filmpjes van de protesten eenmaal thuis tóch rondsturen via speciale online-infrastructuur. De blokkades vertragen de boel alleen wat.” Tekst loopt verder onder de foto Mostafa Sedmorteza © Trouw

Mostafa Sedmorteza

leraar autotechniek op een middelbare school Of dit het regime-omverwerpende protest is? “Ik hoop het”, zegt de 55-jarige Mostafa Sedmorteza. Hij komt ­amper uit boven het geschreeuw voor de Iraanse ambassade. “Het is goed dat het protest vanuit het volk komt. In 2009 gingen meer mensen de straat op in Iran, maar waren de protestleiders op de hand van de regering.” Zelf zat Sedmorteza vijf jaar vast, voordat hij in 1994 hierheen kwam. Hij was ooit lid van de omstreden Iraanse verzetsgroep Moedjahedien Khalk, maar zegt nu namens zichzelf te demonstreren. Hij wenst meer steun van het Westen. “Europa houdt zich te stil. Terwijl landen hier zo weglopen met mensenrechten en democratie!” Tekst loopt verder onder de foto Nahid Sedaghdt © Trouw