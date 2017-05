ProRail wil ook beheer van hogesnelheidslijn

“De hogesnelheidslijn is natuurlijk gewoon prut.” ProRailbaas Pier Eringa was donderdag tijdens het presenteren van de jaarcijfers duidelijk: “Dat traject is ons een doorn in het oog.” De spoorbeheerder denkt wel de oplossing voor betere prestaties gevonden te hebben. Laat het beheer van de HSL helemaal aan hen over.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De overeenkomst met Infraspeed loopt nog tot 2031.

Nu is dat anders. Het spoor in Nederland wordt beheerd door ProRail, behalve de 100 kilometer lange HSL-Zuid. Dat stuk wordt mede beheerd door het private consortium Infraspeed.

Als het aan ProRail ligt, gaat Infraspeed eruit. Hoe minder betrokken partijen, des te sneller aanpassingen doorgevoerd kunnen worden, is het idee.

Vast aan contract Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De overeenkomst met Infraspeed loopt nog tot 2031. Het bedrijf vangt jaarlijks 105 miljoen euro van de staat om het traject van de HSL te onderhouden. Staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur ziet dan ook niets in het plan van ProRail. De kosten om het contract met Infraspeed op te zeggen, zijn volgens haar enorm. Bovendien komen veel problemen niet op het conto van Infraspeed. 'Schrijf de boete voor 2017 maar vast uit. Die stiptheidsnorm gaan we dit jaar ook niet halen' ProRailbaas Pier Eringa Infraspeed is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het spoor. ProRail en Nederlandse Spoorwegen worden afgerekend op prestaties op het spoor. De laatste twee kregen vorig jaar een boete van overheid vanwege het niet halen van de stiptheidsnorm op de HSL. ProRail moest iets meer dan een miljoen euro betalen.

Niet steggelen Volgens Eringa is zo’n geldstraf zinloos. “Schrijf de boete voor 2017 maar vast uit”, zei hij. “Die stiptheidsnorm gaan we dit jaar ook niet halen.” Eringa wil naar eigen zeggen niet steggelen over een paar procent erbij- of af. ProRail wil naar een stiptheid van 90 procent. Dat percentage komt overeen met de prestaties op de rest van het Nederlandse hoofdrailnet. Om dat doel te bereiken, wil ProRail een aantal aanpassingen doen. Zo moet er één beveiligingssysteem op de HSL komen. Nu zijn er meerdere waardoor machinisten vaker foutjes maken. Ook moeten er meer wissels komen. Dan is de schade minder wanneer een trein uitvalt. Het zijn slechts enkele voorbeelden van een hele trits aanpassingen die ProRail wil doorvoeren. Wanneer de stiptheid precies naar 90 procent kan en hoeveel alle aanpassingen gaan kosten, weet ProRail nog niet. Maar dat er flinke investeringen nodig zijn, wordt niet ontkend. Wie ambities heeft, moet bereid zijn daarvoor te dokken, stelt het bedrijf.

