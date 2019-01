ProRail wil meer geld voor vernieuwing van het spoor

ProRail moet tientallen miljoenen euro’s per jaar meer krijgen van de overheid om het spoor te vernieuwen. Anders lukt het de spoorbeheerder niet om het aantal storingen met grote hinder verder terug te brengen. Nu ligt de focus nog vooral op het onderhouden van het spoor, wat goedkoper is dan vernieuwen. De spoorbeheerder vreest daarom dat het de eis van maximaal 546 grote storingen dit jaar niet gaat halen.

Dat zegt ProRail-topman Pier Eringa vandaag in een interview met Trouw. “Het spoor is op sommige plekken dusdanig verouderd dat het beter is om onderdelen te vernieuwen in plaats van op te lappen. Bijvoorbeeld op het traject tussen Utrecht en Rotterdam. Daarvoor hebben we wel geld nodig.”

‘De komende tien jaar verwachten wij 40 procent meer trein­rei­zi­gers. We moeten de staat van het spoor ondertussen wel goed houden.’

Als er geen extra budget komt, wil Eringa met het ministerie van infrastructuur en waterstaat nog eens kijken naar de eisen die aan ProRail worden gesteld. Vooral de eis, ook wel prestatie-indicator genoemd, over het maximum aantal grote storingen knelt. Het gaat om storingen die worden veroorzaakt door wissels, seinen of bovenleidingen, maar ook om storingen als gevolg van weersomstandigheden, suïcides, spoorlopers of vandalisme. Storingen die worden veroorzaakt door vervoerders (zoals een kapotte trein) worden bij de beoordeling niet meegerekend.

Punctualiteit Pier Eringa, topman bij ProRail. © Werry Crone In 2017 slaagde ProRail er niet in te voldoen aan de eis, waardoor de spoorbeheerder een voorwaardelijke boete kreeg opgelegd van bijna 1,3 miljoen euro. Vorig jaar slaagde ProRail er wel in om onder de bodemwaarde te blijven van 610 grote storingen, waarmee de voorwaardelijke boete van 2017 is komen te vervallen. Maar nu het maximum aantal storingen met een grote impact verder naar beneden toe is bijgesteld, gaat het wel erg lastig worden, stelt ProRail. “We willen nu daarover in discussie, juist omdat we het goed hebben gedaan in het afgelopen jaar”, zegt Eringa.



Op storingen door blikseminslagen, suïcides, ongelukken bij overwegen of koperdieven heeft ProRail nu eenmaal weinig invloed, zegt Eringa. “Het is lastig om dit soort storingen verder omlaag te brengen.” Door onderhoud heeft ProRail het aantal technische storingen de afgelopen jaren teruggebracht, maar inmiddels wordt verdere verbetering lastig. “Alleen met vernieuwing van het spoor valt nog flink wat te winnen. Ook als het gaat om punctualiteit.”



De noodzaak om te vernieuwen is volgens Eringa nog eens extra groot omdat het de komende decennia alleen maar drukker wordt op het spoor. “De komende tien jaar verwachten wij 40 procent meer treinreizigers. We moeten de staat van het spoor ondertussen wel goed houden.”

