ProRail: Meer budget nodig voor meer reizigers

Nu de verwachting is dat het aantal treinreizigers tot 2030 stijgt met 45 procent, heeft ProRail niet langer genoeg aan de 2 miljard euro die de spoorbeheerder jaarlijks aan budget heeft. Dat zei ProRail-topman Pier Eringa bij de publicatie van het jaarverslag van de spoorbeheerder. “We kunnen niet uit.”

ProRail moet onder meer zogenoemde opstelplaatsen realiseren voor de nieuwe treinen die de NS kopen. “Dan kunnen ze worden onderhouden en schoongemaakt op een plek liefst niet al te ver van waar ze moeten rijden.”

Eringa wil ook meer geld van de overheid om storingen in de toekomst te kunnen voorkomen. “We hebben de afgelopen jaren te veel onderhoud moeten uitstellen om financiële redenen. Onder meer bij Gouda, waar nu veel storingen zijn. Ik wil dat niet meer. Wij willen een robuust spoor, niet een spoor dat wankel op zijn benen staat.”

Amsterdam loopt het risico op een heus ver­keers­in­farct als er niet iets gebeurt Pier Eringa

Het komende decennium zien vooral de stations in de regio Amsterdam het aantal reizigers hard stijgen. “Amsterdam loopt het risico op een heus verkeersinfarct als er niet iets gebeurt”, zei Eringa. “Daarom werken wij de komende jaren hard aan het verbeteren van de stations.”

Amsterdam Zuid zal naar verwachting verdrievoudigen van 80.000 naar 240.000 passagiers in 2030. Hiervoor wordt plaatsgemaakt door het station helemaal op de schop te nemen. Ook Amsterdam Centraal groeit, van 180.000 naar 280.000 treinreizigers op een dag. Om ruimte te maken voor al die passagiers worden perrons verbreed en komt er meer ruimte voor roltrappen en liften.

Treinstation Schiphol ziet het aantal reizigers groeien van 90.000 naar 185.000. Op de luchthaven zijn al problemen door de grote hoeveelheid treinreizigers. “We zien nu al dat we de toegang tot de perrons af en toe moeten afsluiten omdat het te druk is”, aldus Eringa.

Ondertussen worden de eerste stappen gezet om ProRail om te vormen tot een overheidsdienst. Dit heeft in ieder geval geen gevolgen voor de cao of de pensioenregeling van medewerkers van de spoorbeheerder, zoals eerder wel werd gevreesd. Naar verwachting zal de omvorming tot een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan begin 2021 voltooid zijn.

Het besluit om ProRail om te vormen tot een overheidsdienst werd in 2016 genomen door het vorige kabinet. De aanleiding daarvoor was dat ProRail een puinhoop bleek te hebben gemaakt van de eigen boekhouding. Fiscaal en administratief moet er nog het een en ander gebeuren, voordat ProRail een zelfstandig bestuursorgaan is. Er komt een cultuurtraject om de houding en het gedrag van ProRail-medewerkers aan te passen aan de nieuwe status.