ProRail kan wisselstoringen voorspellen

Dat zegt de spoorinfrastructuurbeheerder vandaag in De Telegraaf, naar aanleiding van informatie uit haar eigen Datalab.

De wissels, die volgens een woordvoerder het grootste probleem vormen, worden voorzien van sensoren die informatie doorgeven over het stroomverbruik, trillingen en warmte van de wissels. Door die data te analyseren, kan volgens deskundigen worden voorspeld of, waar en wanneer een storing optreedt.

Vanaf deze maand stuurt ProRail preventief monteurs naar een wissel zodra uit de computergegevens blijkt dat deze kapot dreigt te gaan. Zodoende kan het aantal storingen misschien wel met de helft worden teruggedrongen.

Jaarlijks gaan 1000 van de 7000 wissels kapot, en elke storing leidt gemiddeld tot een vertraging van meer dan een uur voor zo'n vijftien treinen. Zulke vertragingen zijn volgens statistieken de grootste ergernis van ov-reizigers.

Externe oorzaken

„De techniek hebben we steeds beter in de hand. Maar nog altijd ruim de helft van de vertragingen op het spoor komt voor rekening van externe oorzaken, zoals spoorlopers, ongelukken op overwegen, suïcide, vandalisme, overstekende dieren, extreem weer en koperdiefstal", aldus de woordvoerder.

De nieuwe data-technieken kunnen volgens de zegsman ook voorspellen waar het risico van bijvoorbeeld spoorlopers het grootst is. „We zetten dan extra surveillance in. Daar zijn we al mee begonnen.”