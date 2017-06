Proeftuin voor Die Mannschaft

Thomas Müller, Manuel Neuer, Toni Kroos en Mats Hummels werden in 2014 wereldkampioen met Duitsland en ze zouden dat volgend jaar opnieuw kunnen worden. Toch zijn ze - samen met vijf andere spelers die drie jaar geleden in Brazilië de wereldtitel pakten - niet geselecteerd voor de strijd om de Confederations Cup, het voorproefje op het WK, dat vandaag in Rusland van start gaat.

Slechts drie Duitse spelers die er in 2014 in Brazilië ook bij waren, zijn door bondscoach Joachim Löw opgenomen in de selectie: Shkodran Mustafi (25), Julian Draxler (23) en Matthias Ginter (23). Voor de rest bestaat Die Mannschaft uit debutanten of relatief onbekende spelers als Kerem Demirbay (23, Hoffenheim) en Lars Stindl (28, Borussia Mönchengladbach). Duitsland neemt het tijdens het toernooi op tegen Australië (maandagavond), Chili en Kameroen. In de andere poule spelen gastland Rusland, Nieuw-Zeeland, Mexico en Portugal tegen elkaar.

Löw heeft ervoor gekozen om met een onervaren selectie het toernooi om de Confederations Cup te spelen, omdat hij zijn topspelers rust wil geven. Door de overvolle speelkalender hebben ze op een gegeven moment hun limiet bereikt, zei hij daarover. Anderzijds geeft het toernooi Löw de mogelijkheid om de toch al immense vijver waaruit hij kan vissen, nog groter te maken. In Rusland kan hij experimenteren en spelers uittesten.

Toch kwam het selectiebeleid Löw op kritiek te staan. Alexej Sorokin, hoofd van de organisatie van het WK van volgend jaar in Rusland, zei dat het hart van de voetbalfan bloedt als de regerend wereldkampioen zonder sterren speelt. "De aanwezigheid van die spelers is de reden waarom fans een wedstrijd bezoeken. Maar we moeten het accepteren."

Bezwaren

Löw had begrip voor de bezwaren van de organisatie van het toernooi, maar gaf daarnaast ook aan dat het volgend jaar ook een voordeel kan zijn dat Duitsland nu gaat experimenteren. Doordat niet het resultaat, maar de ontwikkeling van de spelers tijdens de strijd om de Confederations Cup centraal staat, kan het zo zijn dat nu nog ontdekte voetbalsterren volgend jaar op het WK aanwezig zijn. "Dan zullen de supporters in Rusland onze sterren zien", zei hij.

Volgens de Duitse bondscoach Löw heeft Younes een kwaliteit waarover de meeste spelers van Die Mannschaft niet meer beschikken

De laatste keer dat Duitsland meedeed aan het toernooi om de Confederations Cup - in 2005, Löw was toen assistent-bondscoach - betekende dat de doorbraak van onder anderen Lukas Podolski in het Duitse nationale team. De aanvaller was toen twintig jaar en speelde nog bij 1. FC Köln, waar hij was opgeleid. Hij was al wel aanwezig geweest op het EK van 2004, maar daar moest hij het met een bijrol doen. Tijdens de strijd om de Confederations Cup scoorde Podolski drie keer, een jaar later kreeg hij op het WK in eigen land de prijs voor grootste talent van het toernooi.

Löw voorziet dat het met Amin Younes net zo kan lopen. De buitenspeler van Ajax verliet twee jaar geleden als onbekend talent zijn moederland, maar speelde zich in de kijker bij Löw, onder meer door dit seizoen met zijn club uit te blinken in de Europa League. Löw vindt hem 'waanzinnig sterk in de een-tegen-een'. En volgens de Duitse bondscoach is dat nu net een kwaliteit waarover de meeste spelers van Die Mannschaft niet meer beschikken. Younes kreeg vorige week van de bondscoach al een kans in de interland tegen San Marino. In dat met 7-0 gewonnen WK-kwalificatieduel stond Younes in de basis. Hij scoorde en bereidde een doelpunt voor. Op 6 juni had hij als invaller in het oefenduel met Denemarken (1-1) zijn interlanddebuut gemaakt.

Ook in Rusland zal Younes de komende weken gaan spelen. Marcus Sorg, assistent van Löw, kondigde al aan dat alle geselecteerde spelers hun kans zullen krijgen. Zo leert Löw de nieuwe spelers kennen en zal tijdens het toernooi duidelijk worden wie in aanmerking komt om er ook volgend jaar bij te zijn, als het er tijdens het WK echt om gaat.