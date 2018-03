Proces-Holleeder krijgt ordinair tintje

Het is de enige verbale krachtmeting in de rechtszaal tussen de van moord verdachte Willem Holleeder en getuige en zus Astrid. De laatste hanteert met een zekere regelmaat de wijsheid van de rechtszaal dat je 'een leugen niet kunt onthouden' en de waarheid dus wel.

Op de derde dag van het verhoor van Astrid ging het vooral over haar betrouwbaarheid. Zij en haar zuster Sonja hebben op stevige schaal gelogen over de 8,3 miljoen gulden die nog overbleef van het losgeld van de Heineken-ontvoering (november 1983). Het geld werd door de beide Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder gestoken in de Alkmaarse prostitutie en de gokhallen op de Amsterdamse wallen.

Als je moet kiezen tussen Wim in je nek of justitie dan kies je voor justitie. We hebben ons kapotgelogen. Astrid Holleeder

Niemand mocht weten waar het geld van de ontvoering was gebleven, de politie niet, de Belastingdienst niet, niemand. Willem wenste zijn investeringen in de gokhallen niet kwijt te raken. Astrid en Sonja logen zelfs onder ede tegen de politie als zij moesten verklaren over de investeringen. Astrid: "Als je moet kiezen tussen Wim in je nek of justitie dan kies je voor justitie. We hebben ons kapotgelogen."

Tien miljoen De Achterdam, de Alkmaarse prostitutiebuurt, is in 2003 door Sonja Holleeder verkocht voor 1,3 miljoen euro. Volgens Willem Holleeder is dat bedrag veel te laag, het had tien miljoen moeten zijn. Dat zegt nu ook de familie van de in januari 2003 overhoopgeschoten Cor van Hout. Broer Ad van Hout bekritiseerde onlangs Sonja Holleeder. Zij zou de erven Van Hout te kort hebben gedaan. Astrid haalde over de hoofden van de rechters heen vol uit naar Ad van Hout. "Een leugenaar die in zijn leven niet veel meer heeft gedaan dan op de bank zitten en tv kijken. Ja, je mag onder uit de zak krijgen als je bij een vrouwtje geld wil gaan halen", licht Astrid haar uithaal toe. "Iedereen moest geld hebben na de dood van Cor."