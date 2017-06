Problematiek vluchtelingen is minder zwart-wit dan het lijkt

Het ouderpaar Rahimi en hun vier kinderen van 12 tot 21 jaar zijn dicht bij uitzetting naar Afghanistan. Aan de inleiding van het artikel was toegevoegd dat twee dagen eerder de formatiepoging van Edith Schippers juist op het onderwerp ‘migratie’ was gestrand. Dat maakte de gezinssituatie actueler.

Het bijna uitgeprocedeerde gezin vertelde over zijn sprankje hoop in Nederland te mogen blijven. De kinderen verhaalden over hun angst ‘opeens te worden opgehaald’ voor de enkele reis naar Afghanistan. De dochters zeiden dat het gezin bij de Nederlandse samenleving wil horen. “Wij kennen de taal, hebben geen hulp nodig.”

De aandacht voor de individuele vluchteling zien sommigen als eenzijdig en in aantal te veel

De redacteur asielzaken interviewt vaker vluchtelingen zoals het gezin Rahimi. Het is onderdeel van haar journalistieke werk, waarin zij twee verschillende kanten ervaart. Enerzijds de bureaucratie, dossiers die vaak onvolledig of niet toegankelijk zijn, de juridische kant van het verhaal. Anderzijds is er het verhaal van de vluchteling zelf, zijn ambitie, zijn teleurstelling of blijdschap, het toekomstperspectief.

Niet alle lezers waarderen de brede aandacht die Trouw heeft voor vluchtelingenzaken. De aandacht voor de individuele vluchteling zien sommigen als eenzijdig en in aantal te veel. “Ik zou niet met die mensen willen ruilen, maar hun verhalen kan ik tevoren spellen”, mailde een lezer. “Ik vraag me af of de redactie kritisch genoeg is.”

Mensensmokkel Die achterdocht was er ook bij het artikel over de broers Azimi, beiden dertigers, dinsdag in Trouw. ‘Een voorbeeld voor allochtonen: van asielzoekers tot miljonairs’, noemde de krant hen. “Waarom geeft de redactie deze mensen een volle pagina ruimte?”, reageerde een lezer. “Van mensen met zo’n achtergrond zou je verwachten dat niet alles om geld draait.” Zo succesvol als de broers Azimi zijn er in Nederland weinigen. Het verhaal van de familie Rahimi is meer herkenbaar: vluchtelingen die zelf met bewijzen moeten komen dat zij in het land van herkomst gevaar lopen en hierom in Nederland willen blijven. De Rahimi’s missen dat bewijs. Nederland erkent dat de situatie in Afghanistan verslechtert, maar ziet bijna zes jaar na aankomst van het gezin geen dwingende reden nu van uitzetting af te zien. Ik wil laten zien wie die vluchtelingen zijn, hoe ze hun leven in Nederland inrichten Redacteur asielzaken “Over zulke mensen schrijft Trouw”, legt de redacteur asielzaken uit. “In het asieldebat gaat het om hen. Ik wil laten zien wie die vluchtelingen zijn, hoe ze hun leven in Nederland inrichten, hoe kinderen vrienden en vriendinnen maken, onderwijs volgen. Maar tegelijk laat ik de andere kant horen. Wie niet aannemelijk maakt dat hij direct gevaar loopt in Afghanistan, moet terug, zegt dit kabinet. Laat je deze mensen blijven, dan bevorder je mensensmokkel en verzwak je het draagvlak voor opvang in Nederland. Het is een complex onderwerp en zeker niet zwart-wit.” Trouw kwam in contact met het gezin via een van de kinder- en mensenrechtenorganisaties, die onlangs pleitten voor het stopzetten van uitzetting van kinderen naar Afghanistan. Voor het verhaal is de IND om een reactie gevraagd. Het is begrijpelijk dat de dienst alleen algemene informatie geeft en vanwege privacy niet op individuele kwesties reageert. Het maakt dat de journalist is aangewezen op het verhaal van de vluchteling, gevoegd bij inzage in rechtbankvonnissen en andere dossierstukken. In dat geheel is het jammer dat de IND niet op individuele zaken kan ingaan. Het bevordert, hoe onterecht ook, een beeld van eenzijdige journalistiek. Dit beeld kan worden bijgesteld als naast interviews met vluchtelingen kort wordt weergegeven uit welke dossiers en rechterlijke uitspraken de redacteur precies heeft geput.

