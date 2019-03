Proberen de Thaise kiezer te overtuigen met selfies en schouderklopjes

In het districtskantoor van Wong Thong Lang, in het hart van Bangkok, loopt een stadsinspecteur met uitgestoken hand op Parit Wacharasindhu af. Een grote glimlach tekent zijn gezicht. “Mijn dochter had het over jou. Ze zegt dat ik op je moet stemmen”, zegt de in een grijs uniform geklede inspecteur terwijl hij de jonge man de hand schudt.

De 26-jarige Parit is al drie maanden op campagne om een parlementszetel te veroveren bij Thailands eerste verkiezing sinds de militaire coup in mei 2014. Volgens de militaire junta die het land sindsdien bestuurt, moeten de verkiezingen de democratie herstellen. Er zijn echter grote twijfels over de eerlijkheid van de stembusgang. Het leger lijkt helemaal niet bereid het bestuur van het land over te dragen aan een gekozen regering.

Gewaagd bezoek

Het houdt Parit en duizenden andere Thai niet tegen op campagne te gaan. De aspirant-politicus gaat in het districtskantoor op de foto met een kiezer. Hij begroet een vrouw met een wai, een typisch Thaise begroeting, en geeft een schouderklopje aan een man in uniform. Het is een gewaagd bezoek, want de huidige regering verwacht van deze ambtenaren dat ze op een pro-juntapartij stemmen. “Maar het is goed om hier te zijn. Want de kandidaat die straks wint, moet met deze mensen samenwerken”, weet Parit.

De Democrat Party, waarvoor Parit kandidaat is, is een van de partijen die zegt juntaleider Prayuth Chan-ocha niet te zullen steunen als hij tracht opnieuw premier te worden. Prayuth, die bij de staatsgreep de leiding had en vervolgens premier werd, zegt dat zijn werk nog niet af is. Een van de partijen die meedoet aan de verkiezingen, Phalang Pracharat, heeft hem genomineerd als premierskandidaat.

Hij hoort onze steun als premier niet te krijgen. Ik wil dat Thailand een liberale democratie is, met democratische verkiezingen en een goed functionerende economie Parit Wacharasindhu, kandidaat

Parit is fel tegenstander van Prayuth. “Hij hoort onze steun als premier niet te krijgen. Ik wil dat Thailand een liberale democratie is, met democratische verkiezingen en een goed functionerende economie”, zegt hij. “De huidige overheid heeft gefaald. De economie is achteruitgegaan, de corruptie toegenomen en er is onvoldoende toezicht op de regering.”

Parit, een neef van oud-premier Abhisit Vejjajiva, loopt een politiebureau binnen. Nog meer selfies en Thaise begroetingen. Als hij vraagt wat het grootste probleem is in deze wijk, komt er direct reactie. “Dronken bestuurders”, zegt een politieman vanachter zijn bureau.

Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over de stembusgang. Volgens Human Rights Watch heeft de militaire regering niet de omstandigheden gecreëerd voor vrije en eerlijke verkiezingen. De organisatie wijst onder meer op de wijdverspreide mediacensuur, het strafbaar stellen van kritiek op de junta en het deelnameverbod voor een prominente oppositiepartij. De partij Thai Raksa Chart werd onlangs door een rechtbank verboden omdat ze de grondwet overtrad toen ze een populaire prinses als premier nomineerde.