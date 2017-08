Privévliegtuig brengt Tourwinnaar Froome naar Etten-Leur

Het kost Chris Froome precies acht minuten en zestien seconden om van de deur van de vip-herberg naar het parcours te lopen. Afstand: veertig meter.

Het is iets na 13.00 uur en de Tourwinnaar moet in Etten-Leur om de halve meter op de foto. Het hoort erbij, als topattractie bij het grootste criterium van Nederland.

"Leuk om hier te zijn", zegt Froome tegen niemand in het bijzonder. Een stift kleeft aan zijn rechterhand, gewapend als hij is tegen alle supporters. Hij loopt tegen een man aan die zijn armen wijd open heeft. Gelukkig weet Froome precies hoe hij zich uit die situatie moet redden. Hij geeft de fan een knuffel.

Dat Froome er om die tijd überhaupt is, is bijzonder. Vanochtend was de Tourwinnaar nog in Kazachstan, nu rijdt hij rondjes op de Oude Bredaseweg.

Die wereldreis had nog wat hoofdbrekens gekost. Froome wilde best komen, maar haalde met gewone vluchten niet op tijd de start. Dus zette de organisatie grof geschut in: een privévliegtuig.

Over truien gesproken. Kijk, daar staat Ramon Sinkeldam, Nederlands kampioen. Hij toerde uit Frankrijk naar Etten-Leur in de auto. Waar zijn vliegtuig is? Lachend: "In bestelling."

Nou ja, dat gaat niet op voor de mensen die de eerste meet-and-greet met de Tourwinnaar hebben. Die gaat vanwege vertraging op Schiphol niet door. Warren Barguil, winnaar van de bollentrui in de Tour, die overigens ook met een vliegtuig werd opgehaald in Bretagne, neemt met succes zijn plek in.

De Brit, die voor Etten-Leur in Nederland alleen in Chaam reed, biedt het criterium iets extra's, zegt Tunissen. "Voor de sponsoren zeker. Er zijn er dit jaar 30 procent meer. Die kunnen hun idool van dichtbij zien. En met een ontmoeting zelfs aanraken."

Is dat het waard, een vliegtuig inzetten voor een renner? Jazeker, zegt Peter Tunissen van de organisatie. "We willen alle truien presenteren en Froome staat dan heel hoog op de lijst."

Oorspronkelijk was het plan dat Froome in Kazachstan zelf werd opgehaald. Dat bleek te kostbaar. Dus vloog Froome toch maar naar Amsterdam, en werd daar opgepikt door een klein propellervliegtuig.

Bitterballen

Sinkeldam weet derde te worden in de wegrit, een van de drie onderdelen van het criterium. Hij mag naar de huldiging, Froome glipt intussen even naar binnen. Via de voordeur uiteraard - de rest van de renners komt via de achterdeur binnen. Langs biertjes, die in kratten worden vervoerd, en de bitterballen. Voor Froome is er kip met rijst en groenten. Op speciaal verzoek klaargemaakt.

De drukte doet hem uiterlijk niets. Zo werkt het nu eenmaal. Hij krijgt er een passende vergoeding voor. De organisatie doet er geen uitspraken over, maar het gaat om enkele tienduizenden euro's.

Twee meet-and-greets verder staat Froome weer op het asfalt. Hij wordt tweede, achter Barguil, krijgt de bloemen en dan, iets voor 18.00 uur, gaat hij weer.

Onder politie-escorte. Racen naar vliegveld Seppe, snel het vliegtuig in, op naar Schiphol. De lijnvlucht naar Nice moet worden gehaald. Zo kan hij nog twee dagen thuis zijn in Monaco, voordat de Vuelta wacht in Spanje.