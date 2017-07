Privégegevens waren niet veilig bij Belastingdienst

Een eerste onderzoek naar het handelen van de afdeling Data&Analyse heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld zonder reden gegevens van personen via de mail naar een adres buiten de Belastingdienst zijn gestuurd. Daarvan is inmiddels aangifte gedaan, aldus staatssecretaris van financiën Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

De kwestie is precair omdat de Belastingdienst over grote hoeveelheden privacygevoelige informatie van alle Nederlanders beschikt, zoals gegevens over inkomen, omzet van bedrijven, en ontvangen toeslagen. Of zoals de organisatie het zelf omschrijft op de website waar het data-analisten probeert te werven: “Met bijna 17 miljoen inwoners in Nederland kun je je voorstellen dat ‘big data’ bij de Belastingdienst bijna een understatement is.”

Op basis van onderzoek naar die gegevens tussen februari 2016 en februari 2017 kwamen tien gevallen van datamisbruik naar voren

De afdeling waar het mis ging, Data&Analyse, heeft als taak analyses uit te voeren op al die gegevens. Bijvoorbeeld om zo fraude te detecteren. Het is een jonge en snel groeiende afdeling binnen de Belastingdienst. In tegenstelling tot wat staatssecretaris Wiebes eerder tijdens een debat in de Tweede Kamer beweerde, werd het doen en laten van de medewerkers van deze afdeling niet actief gemonitord. Dat had volgens de eigen richtlijnen wel moeten gebeuren, aldus Wiebes. Afwijkend gedrag van een medewerker had dan op tijd gedetecteerd kunnen worden. Er werd alleen vastgelegd wat medewerkers deden in de technische systemen. Op basis van onderzoek naar die gegevens tussen februari 2016 en februari 2017 kwamen tien gevallen van datamisbruik naar voren. Wiebes noemt dat onacceptabel. “De belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn.”

Het onderzoek naar de afdeling gaat verder. Er komen bewustzijnscampagnes en er wordt gewerkt aan een betere beveiliging van de gegevens. Maar dat proces kost tijd, erkent Wiebes.

