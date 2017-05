Privacywaakhond: Facebook schendt de Nederlandse wet

De privacywaakhond onderzoekt sinds 2014 hoe Facebook de gegevens van de 9,6 miljoen Nederlandse gebruikers verwerkt. Maandagavond presenteerde de AP haar bevindingen. Daaruit blijkt dat Facebook onterecht allerlei persoonlijke informatie waaronder de seksuele geaardheid van gebruikers heeft gedeeld met reclamebedrijven. En dat is in strijd met de Nederlandse privacywet.

Welke gegevens Facebook gebruikt en hoe ze dat doet zit behoorlijk verstopt op hun website en is bovendien onvolledig Een woordvoerder van AP

Het opvallendste geval kwam van een vrouw die zelf contact opnam met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze had informatie opgezocht over een darmoperatie en kreeg toen ze haar Facebook opende ineens allerlei advertenties van stomazakjes. “Dit is erg gevoelige informatie en het is vervelend om daar op deze manier mee geconfronteerd te worden”, zegt woordvoerder Lysette Rutgers van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid Met het delen van iemands seksuele voorkeur is Facebook inmiddels gestopt, maar het bedrijf is volgens de privacywaakhond nog steeds te onduidelijk over de informatie die het deelt. “Welke gegevens Facebook gebruikt en hoe ze dat doet zit behoorlijk verstopt op de website en de informatie is bovendien onvolledig. Op basis daarvan kun je als gebruiker niet weten wat er nou precies met je gegevens gebeurt”, aldus Rutgers. Maar laat zo’n groot wereldwijd bedrijf als Facebook zich wel stoppen door het kleine Nederland? Facebook zelf beweert dat Nederland helemaal niets te zeggen heeft over haar beleid, omdat het bedrijf valt onder de Ierse wet. Het Europese hoofdkantoor van Facebook staat namelijk in Dublin.

Nederlandse wet Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is die interpretatie niet volledig. Omdat Facebook ook Nederlandse bedrijven aanspoort op Facebook te adverteren, verwerkt ze haar gegevens ook specifiek voor Nederlandse doeleinden. Volgens de AP moet Facebook zich daarom naast de Ierse ook aan de Nederlandse wet houden. “Het gaat om bijna tien miljoen Nederlandse gebruikers. Daar heeft Nederland zeker iets over te zeggen”, aldus Rutgers. Het gaat om bijna tien miljoen Nederlandse gebruikers. Daar heeft Nederland zeker iets over te zeggen. Een woordvoerder van AP Mocht Facebook niet overgaan tot actie, dan wil de AP een sanctie opleggen. Ze denken hierbij aan een last onder dwangsom, waarbij Facebook een voorwaardelijke boete krijgt opgelegd. Hoe hoog die boete voor Facebook wordt, is nog niet duidelijk, maar eerdere zaken geven een indicatie: zoekmachine Google kreeg twee jaar terug een voorwaardelijke dwangsom van 15 miljoen euro opgelegd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) omdat het gebruikers niet voldoende duidelijk maakte dat hun zoekgegevens met adverteerders gedeeld werden. Google besloot daarop haar privacybeleid aan te passen, waardoor het bedrijf de dwangsom niet hoefde te betalen.

Dwangsom Facebook laat in een reactie weten het niet eens zijn met de bevindingen van de AP. “We zijn altijd bezig onze privacy-instellingen duidelijker te maken en zijn bereid feedback te verwerken, maar om te zeggen dat we de wet overtreden gaat ons te ver”, aldus een woordvoerder. Volgens Facebook houdt het bedrijf zich gewoon aan de Europese regels en zijn veel bevindingen van de AP inmiddels opgelost. De Autoriteit Persoonsgegevens hoopt dat een dwangsom niet nodig is en dat Facebook zelf tot inkeer komt. “Het zou een bedrijf als Facebook sieren om zelf tot actie over te gaan en de privacy van gebruikers voldoende te waarborgen.” Facebook kreeg eerder al een voorwaardelijke dwangsom opgelegd van 750.000 euro omdat het bedrijf weigerde mee te werken aan het onderzoek en geen informatie wilde delen.

