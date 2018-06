Prinses Meghan heeft lak aan het protocol én goedkeuring van The Queen

Pas een maand is Meghan Markle prinses, maar ze heeft al zo vaak gezondigd tegen het protocol van het Britse hof dat koningshuisdeskundigen de tel kwijt zijn.

De voormalige actrice begon al met een stevige overtreding toen haar verloving met prins Harry bekend werd gemaakt: ze droeg geen panty. Blote benen zijn taboe in het Britse koningshuis. De plicht om bij officiële gelegenheden een huidkleurige panty te dragen staat weliswaar nergens zwart op wit, maar de hele familie houdt zich eraan.

Afgelopen weekend bewees Meghan dat het geen beginnersfout was. Op het huwelijk van Harry’s nichtje Celia had ze weer geen panty aan. Straks gaat ze ook nog open schoenen dragen, verzuchtte een royaltywatcher vol afschuw. Koninklijke tenen, zichtbaar voor iedereen; dat zou echt ongehoord zijn.

Ook nog een mening

Haar kersverse man zal haar op het punt van de hofetiquette zeker niet terechtwijzen. Harry heeft in het verleden laten zien dat hij er ook lak aan heeft. En hij bezondigt zich nu samen met Meghan aan PDA. Herhaaldelijk zelfs. Wat dat is? Public Displays of Affection, oftewel openlijk laten zien dat je elkaar liefhebt. Absoluut not done. Harry en Meghan houden niet alleen overal en altijd elkaars hand vast, nee, ze knuffelen soms zelfs waar het volk ze kan zien. Je kunt wel merken dat ze Amerikaanse is.

Tijdens Trooping the Colour, de militaire parade waarmee de 92ste verjaardag van The Queen officieel werd gevierd, verscheen Meghan in een zachtroze pakje dat de schouders onbedekt liet. Dat was nog nooit vertoond. Op het paardenfestijn van Ascot was het alweer raak. Meghan had geen zin om het naamkaartje op haar Givenchy-pakje te spelden, zoals iedereen geacht wordt te doen. Eigenwijs prikte ze ’m op haar tasje.

The Queen en Meghan. © AFP

En dan heeft Meghan ook nog een mening over dingen. Tijdens het Royal Foundation Forum ging het erover dat vrouwen aangemoedigd moeten worden hun stem te vinden. Waarop Meghan droog vaststelde dat vrouwen al lang een stem hebben, maar dat ze die moeten gebruiken. Ze houdt zich aan geen enkele traditie, en dan heeft ze ook nog die volkse vader, die een maand geleden afwezig was op het huwelijk. Hij liep deze week maar weer eens leeg in de pers – naar verluidt werd hij ervoor betaald. Hij vertelde dat Meghan had gehuild toen bleek dat hij vanwege een operatie niet bij het huwelijk kon zijn.