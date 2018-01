Prins per vonnis, heb je daar wat aan?

Tegen de wens van de familie eist ­Hugo Klynstra (21) de achternaam van zijn vader prins Carlos de Bourbon de Parme op. Zijn vader wist dat drie jaar geleden nog te blokkeren. Maar Klynstra kreeg later steun van de minister van justitie, toen nog Van der Steur (VVD). En nu heeft hij zijn hoop gevestigd op de Raad van State, die zich over de kwestie buigt.

Als Hugo gelijk krijgt, luidt zijn nieuwe naam: Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme. Wat levert hem deze titel op? Niet zoveel, denkt Henk te Velde, historicus en voorzitter van de leerstoel Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

“Het is een verwijzing naar een heel oud koninklijk geslacht. De Bourbons en de Habsburgers waren de belangrijkste vorstengeslachten van Europa. De Bourbons hebben op heel veel plekken geregeerd. Denk aan Frankrijk, Spanje en delen van Italië. De Oranjes en ook de Engelse royal family vallen daar qua historische rol bij in het niet.”

Het is niet alleen voor hem bijzonder, ook het publiek smult ervan.

“Ja. Het wordt als royalty beschouwd en niet zozeer als adel. Voor het grote publiek is adel interessant, maar het is niet te vergelijken met de monarchie. Deze titel is in de verte gerelateerd aan de Oranjes. Ook in de Spaanse context gaat het niet zomaar om adel, maar om een zekere relatie met de troon.”