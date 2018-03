Prins Laurent wordt gekort, maar een 'domme' Belgische wet heeft een achterdeurtje

Als puber liep hij weg van de kostschool, als twintiger spaarde hij verkeersboetes en tegenwoordig verzamelt de Belgische prins Laurent (54) dubieuze politieke ontmoetingen. Het onberekenbare en eigengereide broertje van koning Filip (57) geldt als het enfant terrible van de familie, die zijn naasten en de Belgen regelmatig tot wanhoop drijft.

Maar ditmaal moet de prins op de blaren zitten: hij verliest dit jaar 15 procent van zijn toelage. Vandaag stemt het Belgische parlement vrijwel zeker in met die sanctie. Het gaat om ruim 47.000 euro van de in totaal 314.000 euro die Laurent - elfde in de rij van troonsopvolging - jaarlijks krijgt.

Druppel die de emmer deed overlopen was Laurents aanwezigheid bij de viering van het 90-jarig jubileum van het Chinese leger op de Chinese ambassade in België afgelopen zomer. De prins (54) dook daar op in legeruniform.

Volgens de Belgische wet moeten leden van de koninklijke familie dit soort bezoekjes melden aan de minister van buitenlandse zaken. Maar die wist van niets. Voor de Belgische premier Charles Michel was daarmee de maat vol: Laurent zou gekort worden op zijn inkomen. Dat kan sinds eind 2016. Toen besloot het Belgische parlement, vanwege eerdere fratsen van Laurent, om gedragsregels toe te voegen aan de wet die de toelagen van de koninklijke familie regelt: ze mogen de 'waardigheid' van hun functie niet in het gedrang brengen, moeten buitenlandse reizen melden en toestemming vragen voor politieke ontmoetingen. Houden ze zich daar niet aan, dan kan de regering via een tuchtprocedure in het parlement een deel van de toelage inhouden.

Vorige week hield de advocaat van Laurent een drie uur durend betoog voor de parlementaire commissie die zich over de zaak moest uitspreken. Volgens zijn raadsheer krijgt Laurent geen eerlijk proces omdat veel parlementariërs zich eerder negatief over hem uitlieten. Bovendien zouden de gedragregels onduidelijk zijn. Op de commissieleden maakte het weinig indruk. Op één na stemden zij voor de sanctie, die vandaag bekrachtigd wordt door een stemming in het parlement.

Toch is het de vraag of Laurent uiteindelijk aan het kortste eind trekt: specialisten twijfelen sterk aan de onafhankelijkheid van het parlementaire tuchtcollege.

Parlementslid en hoogleraar staatsrecht Hendrik Vuye spreekt van een 'onmogelijke constructie' en een 'domme wet'. "België is een particratie: parlementsleden stemmen volgens de partijlijnen, dus kan zo'n commissie nooit onafhankelijk zijn."

Laurent kan straks naar de civiele rechtbank stappen om zijn volledige toelage af te dwingen. Lukt dat niet, dan kan hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en dan heeft hij volgens Vuye een sterke zaak. "Dat gaat jaren aanslepen, maar ik kan me moeilijk indenken dat hij daar ongelijk krijgt."