Prins Harry: Niemand wil koning worden

Het is bijna twintig jaar geleden. Als prins Harry aan die ene scene denkt, gruwelt hij nog steeds. Als jongen van nog maar twaalf jaar oud loopt hij achter de kist van zijn moeder, die zeven dagen eerder was verongelukt. Het laat grote littekens achter, vertelt hij in het interview. “Mijn moeder was net overleden en ik moest heel lang achter haar kist lopen, omringd door duizenden mensen die naar me keken, met miljoenen mensen vanachter de televisie die meekeken. Ik denk niet dat welk kind dan ook gevraagd zou mogen worden dat te doen, onder welke omstandigheden dan ook. Ik denk niet dat zoiets vandaag nog zou gebeuren.”

Twee maanden geleden was de prins ook al openhartig over de mentale problemen die hij heeft gehad. In een podcast sprak hij toen over hoe het verdriet over de dood van zijn moeder heeft geleid tot twee jaar van ‘totale chaos’ waarin hij meerdere malen heel dicht bij een mentale ineenstorting was.

Is er iemand van de Koninklijke familie die koning of koningin wil worden? Ik denk het niet Prins Harry in Newsweek

In die chaos ging de prins op in een leven vol rijkdom met drugs en drank. Hij verkleedde zich een keer als Nazi bij een verkleedfeestje en werd in 2012 naakt gefotografeerd bij een feest in Las Vegas, omringd door schaars geklede vrouwen. Als ongeleid projectiel vormde hij een blok aan het been van de Koninklijke familie.

Dat is nu veranderd, zegt hij in Newsweek. Halverwege de twintig kwam hij tot bezinning. Op zijn 28e zocht hij op advies van zijn broer William professionele hulp om aan zichzelf te werken. “Ik moest de fouten die ik heb gemaakt rechtzetten. Mijn moeder overleed toen ik heel jong was en ik wilde niet in de positie zitten waar ik in zat. Maar ik heb mijn kop uit het zand getrokken, ben naar mensen gaan luisteren en heb besloten om mijn rol te gebruiken om goed te doen.”

Liefdadigheid Nu werkt Harry aan zijn voorbeeldfunctie door zich – in navolging van zijn moeder Diana – te richten op liefdadigheid. Daar krijgt hij veel energie van. “Ik heb nog steeds het idee dat ik in een vissenkom leef, maar nu kan ik er beter mee omgaan. Ik heb nog steeds een ondeugende kant, waar ik nu van geniet. Daardoor kan ik makkelijk contact maken met mensen die zich ook in de nesten hebben gewerkt.” Harry probeert zoveel mogelijk een normaal leven te leiden. Hij doet nog steeds zijn eigen boodschappen, al is hij altijd bang dat mensen hem op de foto zetten als hij met zijn mandje door de lokale supermarkt loopt. “Als ik ooit kinderen krijg, wil ik dat zij ook een normaal leven krijgen. Zelfs als ik koning zou zijn, wil ik mijn eigen boodschappen blijven doen.” Harry is blij dat hij die rol waarschijnlijk nooit hoeft in te vullen. Zijn broer William is de tweede in de lijn van opvolging en zal waarschijnlijk zijn vader prins Charles als koning opvolgen als Charles het stokje overneemt van koningin Elizabeth. Volgens Harry zit niemand op die functie te wachten. “Is er iemand van de Koninklijke familie die koning of koningin wil worden? Ik denk het niet, maar we vervullen onze verplichtingen.” Samen met zijn broer en diens vrouw Kate ziet hij het als een taak op het koninklijk huis te moderniseren. Harry is van mening dat de monarchie een belangrijke kracht moet blijven in de samenleving. “We willen de positieve sfeer die de koningin over de afgelopen zestig jaar overdragen, maar het zal moeilijk worden om haar te evenaren.”

