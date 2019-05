Primoz Roglic heerst, maar Bauke Mollema ligt verrassend op de loer

De Sloveen won op natte wegen zijn tweede tijdrit deze ronde. Zijn voorsprong op zijn concurrenten groeide naar bijna twee minuten. Een van zijn belangrijkste concurrenten heet inmiddels verrassend Bauke Mollema.

Na een week vol stressvolle maar veelal vlakke ritten waren de twee tijdritten de belangrijkste momenten om tijdswinst te pakken op de concurrenten. De eerste, in Bologna, werd al gewonnen door Roglic (29). Na afloop van de veel moeilijker tweede, die zondag eindigde na een klim van twaalf kilometer, was de champagne wederom voor de Sloveense kopman van Jumbo-Visma.

De dag was voor de Groninger helemaal zoet, omdat twee andere favorieten veel tijd verloren. Simon Yates, vorig jaar tot etappe negentien de leider, glibberde door de bochten en verloor 3 minuten en 11 seconden. De Colombiaan Moreno Lopez reed lek en kwam op 3.45 minuten van Roglic binnen. Alleen Nibali en Mollema staan nog binnen de twee minuten in het klassement.

Verrassend was vooral de tijdrit van Bauke Mollema (32), die zich nu helemaal tussen de favorieten reed. Op zijn manier, met het heen en weer schuiven op zijn fiets en de tong zo ver mogelijk uit de mond, dook hij opeens op. Vooral de klimtijd van Mollema viel op. Alleen Roglic bleek daar sneller. Inmiddels staat hij twaalfde in het klassement – maar hij is de nummer drie in het rijtje favorieten.

En dat bleek. Roglic reed zo sterk dat hij zich meteen na de finish al een ingetogen vuistje kon veroorloven. Hij bleef de Belgische tijdrijder Victor Campenaerts dankzij zijn sterke slotklim elf seconden voor. Mollema werd derde op een minuut. De roze trui is (nog) niet voor Roglic. Die is nog voor Valerio Conti, die dankzij een vluchtpoging donderdag, met de zegen van Jumbo-Visma, de trui had overgenomen.

Het was de tijdrit die vooraf werd beschouwd als de eerste echte krachtmeting tussen Tom Dumoulin en Primoz Roglic. Maar na het wegvallen van die eerste woensdag had de Sloveen maar één tegenstander: zichzelf.

Twee klappen

De goede vorm van Mollema komt niet onverwacht. In de Amstel Gold Race deed de Groninger al goed mee van voren, al kon hij de laatste kilometers niet mee in het geweld van winnaar Mathieu Van der Poel. Zijn openingstijdrit in Bologna ging ook al naar behoren, al bleef hij toen grotendeels onder de radar.

Het gevoel is al de hele week goed, vertelde hij na afloop dik ingepakt en met een muts op zijn hoofd bij Eurosport. “Dit was wel een van mijn beste tijdritten ooit. Ik had niet verwacht zoveel tijd op concurrenten te winnen, afgezien van Roglic dan. Nu is het belangrijk dit niveau ook in de klimmen te laten zien. We hebben nog geen berg volle bak gereden. Hoe de verhoudingen daar zijn, weten we pas na etappe dertien (donderdag, red.).”

Roglic heeft inmiddels al wel twee klappen uitgedeeld. In de tweede week komen er nog obstakels bij: bergen. Het is afwachten hoe de Sloveen zich daar houdt. Er volgt eerst een rustdag. Wat Mollema gaat doen? Bij Eurosport: “Helemaal niets. Het is wel lekker om een dagje niet te fietsen. En we hebben nog twee vlakke etappes om er daarna weer in te komen.”