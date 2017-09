Primeur voor oppermachtige Annemiek van Vleuten

Voor Annemiek van Vleuten moest het nu maar eens echt gebeuren: winnen in de grootste meerdaagse koers van Nederland. In zeven eerdere deelnames kwam ze welgeteld één keer tot een tweede plek. Dat was in 2013, achter winnares van toen Ellen van Dijk. Óf de tegenstand was telkens eenvoudigweg te sterk, óf het ontbrak haar aan wedstrijdritme vanwege blessures.

De 34-jarige Wageningse kon gisteren eindelijk haar handen in de lucht steken toen zij in Sittard de finishstreep passeerde. Daarmee had zij dan toch haar hoofdprijs binnen, zei ze na afloop opgetogen. Over de vraag aan wie de eindzege toebehoorde liet Van Vleuten overigens geen enkele twijfel bestaan. Ze reed van begin tot eind, zes dagen aan een stuk, in de leiderstrui.

Met winst in de proloog, vorige week dinsdag in haar eigen stad Wageningen, de snelste tijd in de tijdrit van donderdag en een stevige tweede plaats op zaterdag in de tweestrijd met olympisch kampioene Anna van der Breggen, legde Van Vleuten een ferme basis voor haar eerste zege in een rittenkoers op WorldTour-niveau.

De progressie die Van Vleuten sinds vorig jaar doormaakt trekt ze onverminderd door. Bergop heeft de renster die tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro een ware doodsmak maakte, een gedaanteverwisseling ondergaan. Als klimster was ze tot die zware valpartij in de afdaling de sterkste van het mondiale peloton. In de Giro voor vrouwen van dit jaar en de voorjaarsklassiekers moest zij Van der Breggen voor zich dulden in het algemeen klassement. Maar sinds La Course, het magere Tour de France-aftreksel voor vrouwen, zijn de rollen omgedraaid. Op de Col d'Izoard verpulverde Van Vleuten de tegenstand. De vele hoogtestages betalen zich nu uit. Haar duurvermogen is er door gerichte training zienderogen op vooruit gegaan.

Van Vleuten had feitelijk maar één opgave, vond ze zelf, en dat was haar landgenote in de gaten houden. Van der Breggen won weliswaar de etappe naar Vaals, maar op Van Vleuten liep zij slechts vier seconden in. Op de marge van bijna driekwart minuut was het beheersbare schade. De slotrit van gisteren vormde daarom eigenlijk geen gevaar meer.

Die zaterdagetappe in de Limburgse heuvels was de meest cruciale, bekende de renster van de Australische ploeg Orica na afloop. Het meeste gevaar ging uit van Van der Breggen, de beste klimster van het voorjaar en winnares van de Giro Donna, de zwaarste wedstrijd op de vrouwenkalender.

Wereldtitel

Lange trainingen doet Van Vleuten in gezelschap van haar mannelijke collega's. Van de sprintster Van Vleuten is eigenlijk weinig meer over. Dat is een compliment, vindt ze. Het liefst ziet ze de afstanden in meerdaagse koersen voor vrouwen groter dan de UCI nu hanteert. Zij noemt de 'honderd kilometer-regel' die de wereldwielerfederatie oplegt 'paternalisme'. Volgens haar miskent de UCI daarmee het vrouwenwielrennen, zei ze in een interview vorig jaar. De etappes mogen van haar gerust veertig kilometer langer. En het liefst veel meer bergetappes.

Ze noemde in dit verband de Holland Ladies Tour een hele vooruitgang. "Het rittenschema was zeker een verbetering in vergelijking met vorige jaren en bood kansen voor iedereen. De sprinters, de tijdrijders en de klimmers kwamen allemaal aan hun trekken."

Van Vleuten wil over twee weken die andere hoofdprijs die tot op heden nog ontbreekt. In het Noorse Bergen moet de wereldtitel volgen. Gezien haar vormpeil lijkt ze ook de meest aangewezen kandidaat voor de regenboogtrui.

